تکذیب بسته بودن مرز مهران/ مرز باز است و تردد جریان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در پی درج خبری از طریق یکی از کانال های مجازی مبنی بر بسته شدن مرز مهران واکنش نشان داد و ضمن تکذیب این خبر گفت: مرز مهران باز است و هم اکنون تردد در این مرز بین المللی در حال جریان است.

وی ادامه داد: برخی اوقات به خاطر کنترل و تنطیم جمعیت بصورت توافقی در دو طرف مرز تراکم جمعیت تعدیل می شود.

وی افزود: این روال طبیعی است چراکه مرز مهران پرتردد ترین و شلوغ ترین مرز کشور در ایام اربعین است و این رویکرد در جهت خدمت بهتر به زوار اجرا می شود.