  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ مهر ۱۳۹۸، ۲۰:۰۶

استاندار ایلام خبر داد:

تکذیب بسته بودن مرز مهران/ مرز باز است و تردد جریان دارد

تکذیب بسته بودن مرز مهران/ مرز باز است و تردد جریان دارد

ایلام - استاندار ایلام بسته بودن مرز مهران را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام در پی درج خبری از طریق یکی از کانال های مجازی مبنی بر بسته شدن مرز مهران واکنش نشان داد و ضمن تکذیب این خبر گفت: مرز مهران باز است و هم اکنون تردد در این مرز بین المللی در حال جریان است.

وی ادامه داد: برخی اوقات به خاطر کنترل و تنطیم جمعیت بصورت توافقی در دو طرف مرز تراکم جمعیت تعدیل می شود.

وی افزود: این روال طبیعی است چراکه مرز مهران پرتردد ترین و شلوغ ترین مرز کشور در ایام اربعین است و این رویکرد در جهت خدمت بهتر به زوار اجرا می شود.

کد مطلب 4743079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها