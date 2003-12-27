ديدار منتخب استقلال و پرسپوليس و تيم ملي اميد 12 ديماه برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" براساس توافق مسوولان دوباشگاه استقلال وپرسپوليس قراراست اين دوتيم درقالب يک تيم منتخب به مصاف تيم ملي فوتبال اميد کشورمان بروند.

اين ديدارکه عوايد حاصل ازآن به حادثه ديدگان زلزله بم تعلق خواهد گرفت، روزجمعه 12 ديماه سالجاري درورزشگاه آزادي تهران برگزارخواهد شد.