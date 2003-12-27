به گزارش خبرنگار" مهر" براساس توافق مسوولان دوباشگاه استقلال وپرسپوليس قراراست اين دوتيم درقالب يک تيم منتخب به مصاف تيم ملي فوتبال اميد کشورمان بروند.
اين ديدارکه عوايد حاصل ازآن به حادثه ديدگان زلزله بم تعلق خواهد گرفت، روزجمعه 12 ديماه سالجاري درورزشگاه آزادي تهران برگزارخواهد شد.
براي كمك به هموطنان زلزله زده شهرستان بم
ديدار منتخب استقلال و پرسپوليس و تيم ملي اميد 12 ديماه برگزار مي شود
بازيكنان تيم هاي استقلال و پرسپوليس در قالب يك تيم روز جمعه به مصاف تيم ملي اميد ايران خواهند رفت.
به گزارش خبرنگار" مهر" براساس توافق مسوولان دوباشگاه استقلال وپرسپوليس قراراست اين دوتيم درقالب يک تيم منتخب به مصاف تيم ملي فوتبال اميد کشورمان بروند.
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