پزشكيان : حدود 70 هزار تن در زلزله بم كشته و مجروح شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر احمد پزشکيان وزير بهداشت ايران امروز (شنبه) در در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اعلام کرد: " بنا بر آخرين ارزيابي ها 65 تا 70 درصد جمعيت شهر بم کشته يا مجروح شده اند."

دکتر پزشکيان جمعيت شهر تاريخي بم را حدود 100 هزار نفر تخمين زد و اعلام کرد: " مشکلي که در حال حاضر وجود دارد اين است که تا کنون شمارش دقيقي از کشتگان و مجروحان نداشته ايم و تنها چيزي که مي توانيم بگوييم اين است که شمار تلفات بسيار بيشتر از آن چيزي است که تصور مي شد."