به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر احمد پزشکيان وزير بهداشت ايران امروز (شنبه) در در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اعلام کرد: " بنا بر آخرين ارزيابي ها 65 تا 70 درصد جمعيت شهر بم کشته يا مجروح شده اند."
دکتر پزشکيان جمعيت شهر تاريخي بم را حدود 100 هزار نفر تخمين زد و اعلام کرد: " مشکلي که در حال حاضر وجود دارد اين است که تا کنون شمارش دقيقي از کشتگان و مجروحان نداشته ايم و تنها چيزي که مي توانيم بگوييم اين است که شمار تلفات بسيار بيشتر از آن چيزي است که تصور مي شد."
در گفتگو با خبرگزاري فرانسه:
پزشكيان : حدود 70 هزار تن در زلزله بم كشته و مجروح شده اند
دكتر پزشكيان وزير بهداشت در گفتگو با خبرگزاري فرانسه شمار كشتگان و مجروحان زلزله مرگبار بم را افزون بر 70 هزار تن اعلام كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر احمد پزشکيان وزير بهداشت ايران امروز (شنبه) در در گفتگو با خبرگزاري فرانسه اعلام کرد: " بنا بر آخرين ارزيابي ها 65 تا 70 درصد جمعيت شهر بم کشته يا مجروح شده اند."
کد مطلب 47434
نظر شما