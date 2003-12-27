اثر تاريخي "چهار طاقي موين" فيروز كوه مرمت شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" نقل از روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي استان تهران ، چهار طاقي موين يا امامزاده عبدالله در جنوب روستاي حصار بن سيمين دشت ، در ميان مزارع کشاورزي واقع شده و با پلان مربع و گنبدي برفراز آن و مصالحي از سنگ ، گچ و ساروج ساخته شده است .

نماي خارجي بنا در قسمت فوقاني و در محل استقرار گنبد برپايه ها داراي تزئينات دندان موشي از قطعاتي گچ قالبي است و نماي داخلي آن 4 گوشواره مزين است .

چهار طاقي موين حصاربن که قدمت آن به قرون 5 و 6 هجري مي رسد ، در سال 2380 با شماره 4404 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است .

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