۳۴ هزار زنجانی برای پیاده روی اربعین ثبت نام کردند

فرامرز بابایی به خبرنگار مهر گفت: تاکنون براساس آخرین آمار بیش از ۳۴ هزار زنجانی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه ثبت نام در سامانه سماح ادامه دارد، اظهار کرد: حج و زیارت استان زنجان زائرین اعزام‌شده به اجتماع عظیم حسینی را بیمه می کند و افرادی که در سامانه ثبت‌نام نکنند ویزا برای آنها صادر نمی‌شود.

بابایی ابراز کرد: افرادی که در سامانه سماح ثبت‌نام نکنند نمی‌توانند ویزا دریافت کنند. تمام زائرین باید حق بیمه ۲۲ هزار تومان را پرداخت کنند.

وی افزود: خوشبختانه ثبت نام برای پیاده روی اربعین امسال در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بسیار زیادی داشته است و لحظه به لحظه تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر می شود.