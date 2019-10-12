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۲۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۰

مدیرحج و زیارت استان زنجان:

۳۴ هزار زنجانی برای پیاده روی اربعین ثبت نام کردند

۳۴ هزار زنجانی برای پیاده روی اربعین ثبت نام کردند

زنجان-مدیرحج و زیارت استان زنجان از ثبت نام بیش از ۳۴ هزار زنجانی برای پیاده روی اربعین خبر داد.

فرامرز بابایی به خبرنگار مهر گفت: تاکنون براساس آخرین آمار بیش از ۳۴ هزار زنجانی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند. 

وی با بیان اینکه ثبت نام در سامانه سماح ادامه دارد، اظهار کرد: حج و زیارت استان زنجان زائرین اعزام‌شده به اجتماع عظیم حسینی را بیمه  می کند و افرادی که در سامانه ثبت‌نام نکنند ویزا برای آنها صادر نمی‌شود.

بابایی ابراز کرد: افرادی که در سامانه سماح ثبت‌نام نکنند نمی‌توانند ویزا دریافت کنند. تمام زائرین باید حق بیمه ۲۲ هزار تومان را پرداخت کنند. 

وی افزود: خوشبختانه ثبت نام برای پیاده روی اربعین امسال در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش بسیار زیادی داشته است و لحظه به لحظه تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر می شود.

کد مطلب 4743690

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