تغییر وتحول در بودجه ریزی وزارت بهداشت/ دو اتفاق در بودجه ۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، روز شنبه در حاشیه نشست خبری اجلاس وزرای بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا همچنان معتقدید بودجه وزارت بهداشت بیشتر از آنکه کم باشد نیازمند مدیریت است، گفت: نه تنها در حوزه سلامت، بلکه معتقدم در کل کشور بیشتر از آنکه از کمبود منابع دچار مشکل باشیم، با مدیریت منابع مشکل داریم.

وی ادامه داد: امسال سخت ترین و قحط ترین سال در تامین اعتبارات حوزه سلامت است و من این ایام در چنین شرایطی، منابع سلامت را مدیریت می کنم.

وزیر بهداشت افزود: در بودجه سال ۹۹ دو اتفاق شکل خواهد گرفت. نخست، مدیریت منابع و ردیف های بودجه ای است که مبتنی بر درآمدهای سال آتی پیش بینی و تعریف شده است. دوم اینکه، شاهد تحول در بودجه ریزی وزارت بهداشت خواهیم بود که برای همین منظور و دستیابی به این اهداف، نیازمند تحول و تغییرات در مدیران بودجه ریزی هستیم.

نمکی گفت: هنر مدیران این است که در روزهای سخت و کاهش درآمدهای نفتی، بتوانند هزینه ها را مدیریت کنند.