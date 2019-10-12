غیبت نوشاد عالمیان در مسابقات تور جهانی بلاروس

به گزارش خبرنگار مهر، تور جهانی بلاروس جزو رویدادهایی است که اعزام تیم ملی تنیس روی میز به آن به عنوان بخشی از برنامه های آماده سازی فدراسیون برای انتخابی المپیک لحاظ شده است.

این رقابت ها ۸ تا ۱۲ آبان ماه و همزمان با پیگیری دیدارهای باشگاهی نوشاد عالمیان در فرانسه برگزار می شود. به همین دلیل این بازیکن که عضو تیم باشگاهی « تورین فویار» فرانسه است، دیگر ملی پوشان تنیس روی میز را در بلاروس همراهی نخواهد کرد.

در غیاب نوشاد عالمیان، تیم ملی تنیس روی میز با ترکیب نیما عالمیان، امیرحسین هدایی و امین احمدیان در بخش مردان و ندا شهسواری و مریم صامت در بخش بانوان در تور جهانی بلاروس شرکت خواهد داشت.

نیما عالمیان هم همچون برادرش به عنوان لژیونر در فرانسه و با تیم باشگاهی «ویلنوو» پیگیرِ فعالیت های باشگاهی خود است اما برنامه دیدارهای او و باشگاهش به گونه ای است که مانعی برای همراهی تیم ملی در بلاروس ایجاد نکرده است.