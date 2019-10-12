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۲۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۴۱

مدیر پایانه مرزی شلمچه خبر داد:

فراهم کردن حدود ۲۰۰ اتوبوس و کامیون برای جابه جایی زائران

فراهم کردن حدود ۲۰۰ اتوبوس و کامیون برای جابه جایی زائران

خرمشهر- مدیر پایانه مرزی شلمچه گفت: برای جابه جایی زائران در عراق کامیون و برای بازگشت زائران نیز حدود ۱۵۰ اتوبوس فراهم شده است.

جمال حمیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۰ اتوبوس در بارانداز شلمچه برای انتقال زائران به عمق کشور مستقر شده اند و برای استقرار اتوبوس تابلو ۱۰ استان تابلو نصب شده است.

وی به مشکلات جابه جایی در عراق نیز اشاره کرد و گفت: تا کنون حدود ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به عراق اعزام شده اند و حدود ۳۰ تا ۴۰ کامیون لبه دار نیز در مرز شلمچه مستقر هستند و قرار است کار گذر موقت آنها برای جابه جایی زوار در عراق انجام شود.

حمیدی با بیان اینکه در پایانه شلمچه در حال حاضر کمبودی وجود ندارد، افزود: ۵۰ گیت که ۲۴ گیت آنها اضطراری است در مرزشلمچه فعال است، ۱۱۰ چشمه سرویس بهداشتی نیز وجود دارد و تا کنون مشکلی برای تامین آب وجود نداشته است.

کد مطلب 4743938

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