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۲۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۴

در بازدید از کمیسیون انتخابات؛

سفیر ایران از اقدامات کمیسیون انتخابات افغانستان تقدیر کرد

سفیر ایران از اقدامات کمیسیون انتخابات افغانستان تقدیر کرد

سفیر ایران در افغانستان از اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات این کشور تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف در حساب کاربری خود در توئیتر از دیدار محمدرضا بهرامی سفیر کشورمان در کابل از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خبر داد.

بهرامی در جریان بازدید از این کمیسیون همچنین با مدیران آن دیدار و از کارکردهای این کمیسیون در برگزاری انتخابات شفاف تقدیر و حمایت ایران را از این روند اعلام کرد.

سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روز ششم مهرماه برگزار شد و کمیسیون مستقل انتخابات در حال شمارش آرا و تجمیع آن است و  نتایج قطعی انتخابات تا هفتم نوامبر (۱۶ آبان) اعلام خواهد شد.

کد مطلب 4743975
محسن احدی

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