سامانه ارائه گواهی عدم سوءپیشینه در کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خالقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی سامانه ارائه گواهی عدم سوءپیشینه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: با راه اندازی این سامانه، هزینه درخواست صدور گواهی سوء پیشینه حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و به ازای هر درخواست، شخص متقاضی باید ۲۳ هزار تومان پرداخت کند.

خالقی در توضیح بیشتر نحوه درخواست صدور این گواهی افزود: پیش از راه اندازی این سامانه، متقاضی باید پس از مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و پرداخت هزینه، برای انگشت نگاری به پلیس آگاهی مراجعه و در آنجا نیز هزینه این اقدام را پرداخت می کرد و سپس نتیجه این انگشت نگاری به دادسرای حوزه قضایی مربوطه اعلام می شد که پس از پرداخت هزینه الصاق تمبر گواهی مربوطه صادر و از طریق پست به فرد متقاضی یا نهاد درخواست کننده ارسال می شد.

وی با بیان اینکه فرآیند سابق صدور گواهی سوپیشینه زمانبر بود، افزود: در راه اندازی سامانه جدید، فرد تنها با یکبار مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت مبلغی حدود ۲۳ هزار تومان درخواست خود را ثبت کرده و منتظر ابلاغ نتیجه درخواست خود می ماند.

خالقی ادامه داد: پس از انجام اقدامات لازم و صدور این گواهی، اطلاع رسانی صدور آن طی پیامکی به متقاضی اعلام و اصل نتیجه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک به دست متقاضی خواهد رسید.

وی گفت: همانطور که ملاحظه می شود علاوه بر کاهش هزینه پرداختی، از رفت و آمد غیرضروری افراد در سطح شهر و مابین مراجع انتظامی و قضایی جلوگیری شده و نیز فرآیند ارسال نتیجه این درخواست که از طریق پست بود، کاهش یافته و به صورت الکترونیک به دست متقاضی می رسد.

خالقی گفت: در پایان ذکر این نکته ضروری است که اصالت گواهی های صادره با این روش از طریق سامانه درگاه خدمات الکترونیک قضایی www.adliran.ir قابل احراز است.