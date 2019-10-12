  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۱۴

معاون دادگستری کرمان:

سامانه ارائه گواهی عدم سوءپیشینه در کرمان راه اندازی شد

سامانه ارائه گواهی عدم سوءپیشینه در کرمان راه اندازی شد

کرمان - معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان از راه اندازی سامانه ارائه گواهی عدم سوءپیشینه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خالقی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راه اندازی سامانه ارائه گواهی عدم سوءپیشینه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: با راه اندازی این  سامانه، هزینه درخواست صدور گواهی سوء پیشینه حدود ۶۰ درصد کاهش یافته و به ازای هر درخواست، شخص متقاضی باید ۲۳ هزار تومان پرداخت کند.

خالقی در توضیح بیشتر نحوه درخواست صدور این گواهی افزود: پیش از راه اندازی این سامانه، متقاضی باید پس از مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و پرداخت هزینه، برای انگشت نگاری به پلیس آگاهی مراجعه و در آنجا نیز هزینه این اقدام را پرداخت می کرد و سپس نتیجه این انگشت نگاری به دادسرای حوزه قضایی مربوطه اعلام می شد که پس از پرداخت هزینه الصاق تمبر گواهی مربوطه صادر و از طریق پست به فرد متقاضی یا نهاد درخواست کننده ارسال می شد.

وی با بیان اینکه فرآیند سابق صدور گواهی سوپیشینه زمانبر بود، افزود: در راه اندازی سامانه جدید، فرد تنها با یکبار مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی و پرداخت مبلغی حدود ۲۳ هزار تومان درخواست خود را ثبت کرده و منتظر ابلاغ نتیجه درخواست خود می ماند.

خالقی ادامه داد: پس از انجام اقدامات لازم و صدور این گواهی، اطلاع رسانی صدور آن طی پیامکی به متقاضی اعلام و اصل نتیجه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک به دست متقاضی خواهد رسید.

وی گفت: همانطور که ملاحظه می شود علاوه بر کاهش هزینه پرداختی، از رفت و آمد غیرضروری افراد در سطح شهر و مابین مراجع انتظامی و قضایی جلوگیری شده و نیز فرآیند ارسال نتیجه این درخواست که از طریق پست بود، کاهش یافته و به صورت الکترونیک به دست متقاضی می رسد.

خالقی گفت: در پایان ذکر این نکته ضروری است که اصالت گواهی های صادره با این روش از طریق سامانه درگاه خدمات الکترونیک قضایی www.adliran.ir  قابل احراز است.

کد مطلب 4744007

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها