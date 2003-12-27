رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق فاجعه بم را به رئيس جمهور كشورمان تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه خبري الجزيره ، عبدالعزيز حکيم امروز(شنبه) در کنفرانس مطبوعاتي در شهر بغداد با اعلام اين مطلب افزود: من از طرف ملت وشوراي حکومت انتقالي عراق به زلزله زدگان شهر بم تسليت مي گويم و اميدوارم خداوند همه آنها را در بهشت خود جاي دهد .

وي اين حادثه را براي ملت عراق بسيار ناگوار خواند و همدردي خود را با تمام خانواده هاي قربانيان اعلام داشت .