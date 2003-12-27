به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه خبري الجزيره ، عبدالعزيز حکيم امروز(شنبه) در کنفرانس مطبوعاتي در شهر بغداد با اعلام اين مطلب افزود: من از طرف ملت وشوراي حکومت انتقالي عراق به زلزله زدگان شهر بم تسليت مي گويم و اميدوارم خداوند همه آنها را در بهشت خود جاي دهد .
وي اين حادثه را براي ملت عراق بسيار ناگوار خواند و همدردي خود را با تمام خانواده هاي قربانيان اعلام داشت .
در نشستي مطبوعاتي در بغداد
رئيس شوراي حكومت انتقالي عراق فاجعه بم را به رئيس جمهور كشورمان تسليت گفت
عبدالعزيز حكيم رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق امروز حادثه زلزله اخير در شهرستان بم را به سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري كشورمان و خانواده قربانيان تسليت گفت .
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبکه خبري الجزيره ، عبدالعزيز حکيم امروز(شنبه) در کنفرانس مطبوعاتي در شهر بغداد با اعلام اين مطلب افزود: من از طرف ملت وشوراي حکومت انتقالي عراق به زلزله زدگان شهر بم تسليت مي گويم و اميدوارم خداوند همه آنها را در بهشت خود جاي دهد .
کد مطلب 47441
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