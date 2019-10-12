به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدلو پیش از ظهر شنبه در ستاد هماهنگی طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار عنوان کرد: با انجام رایزنیهای لازم امیدوار به افزایش میزان سهمیه استان اردبیل در طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و پربارتر شدن اجرای این طرح خواهیم بود.
به گفته وی طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با محوریت ایجاد و راه اندازی الگوی نوین در مشاغل خانگی و به کارگیری از ظرفیت حداکثری بانوان در شکوفایی اقتصادی خانوادهها اجرایی میشود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل ادامه داد: موضوع اشتغال در بانوان همواره از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و یکی از اولویتهای استانداری اردبیل پربارتر کردن هر چه بیشتر فعالیتهای ساماندهی شده بانوان در مشاغل مختلف و مورد نیاز است.
وی یادآور شد: توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار برای نخستین بار در اردبیل اجرا میشود و به همین دلیل برنامه ریزی دقیق و جامع برای دستیابی به اهداف سازمانی و موفقیت در اجرای آن یک ضرورت است.
محمدلو با بیان اینکه نیازمند ارتقای زیرساختهای موجود برای بالا بردن بازار فروش محصول صنایع تبدیلی در استان اردبیل هستیم، افزود: در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای رشتههای مختلف شغلی میتواند به ترغیب جامعه هدف برای ورود به بازارهای کار مناسب بیانجامد.
نظر شما