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۲۰ مهر ۱۳۹۸، ۱۲:۱۶

مدیرکل امور بانوان استانداری اردبیل:

افزایش سهمیه اردبیل در طرح توانمندسازی اقتصادی زنان پیگیری می‌شود

افزایش سهمیه اردبیل در طرح توانمندسازی اقتصادی زنان پیگیری می‌شود

اردبیل - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل از انجام پیگیری‌های لازم برای افزایش میزان سهمیه استان اردبیل در اجرای طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدلو پیش از ظهر شنبه در ستاد هماهنگی طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار عنوان کرد: با انجام رایزنی‌های لازم امیدوار به افزایش میزان سهمیه استان اردبیل در طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و پربارتر شدن اجرای این طرح خواهیم بود.

به گفته وی طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با محوریت ایجاد و راه اندازی الگوی نوین در مشاغل خانگی و به کارگیری از ظرفیت حداکثری بانوان در شکوفایی اقتصادی خانواده‌ها اجرایی می‌شود.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل ادامه داد: موضوع اشتغال در بانوان همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و یکی از اولویت‌های استانداری اردبیل پربارتر کردن هر چه بیشتر فعالیت‌های ساماندهی شده بانوان در مشاغل مختلف و مورد نیاز است.

وی یادآور شد: توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار برای نخستین بار در اردبیل اجرا می‌شود و به همین دلیل برنامه ریزی دقیق و جامع برای دستیابی به اهداف سازمانی و موفقیت در اجرای آن یک ضرورت است.

محمدلو با بیان اینکه نیازمند ارتقای زیرساخت‌های موجود برای بالا بردن بازار فروش محصول صنایع تبدیلی در استان اردبیل هستیم، افزود: در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای رشته‌های مختلف شغلی می‌تواند به ترغیب جامعه هدف برای ورود به بازارهای کار مناسب بیانجامد.

کد مطلب 4744112

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