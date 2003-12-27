زلزله بم يك حادثه فرا ملي است

احمد صاحبي قائم مقام باشگاه پاس با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود: دل هرانسان آزاده اي ازاين حادثه عظيم متاثرمي شود و به درد مي آيد. خوشبختانه مردم ما همواره درچنين اتفاقاتي حرکت هاي خودجوش وعمومي داشتند وداوطلبانه به ياري درمندانه اين حادثه شتافتند تا مرهم وتسلايي براي بازماندگان باشند.

وي افزود: باشگاه پاس نيزهمگام با سايراقشارمردم کمک هاي مالي وجنسي خود را جمع آوري کرده وحتي بازيکنان تيم فوتبال ما بخشي ازپاداش خود را به اين امرخداپسندانه اختصاص داده اند. علاوه براين يک چادرجمع آوري کمک هاي مردمي درمقابل در ورودي باشگاه استقرار يافته وآماده است تا به جمع آوري وانتقال کمک هاي مردمي براي مصدومان اين ضايعه اقدام کند. همچنين از سازمان انتقال خون کشوردرخواست کرديم تا يک واحد انتقال خون سياردرمحل باشگاه مستقرکنند تا ورزشکاران وکسانيکه علاقمند به اهداي خون به مجروحان وآسيب ديدگان زلزله بم هستند بتوانند خون خود رااهداء کنند.

قائم مقام باشگاه پاس درادامه به صدرنشيني تيم پاس اشاره کرد وافزود: صدرنشيني فضاي خاص خودش را دارد. ما درحال حاضر روي قله ايستاده ايم وقرارگرفتن درارتفاع بالا خطرات خاص خودش را هم دارد. آنچه درارتفاع اهميت دارد مقاومت کردن وايستادگي دربرابرخطرات است. به نظرمن تيم پاس امروزبه خودباوري رسيده وبا برخورداري ازاين ويژگي شخصيت قهرماني را نيزبدست آورده است. البته قله ليگ هدف نهايي تيم پاس نيست، ماامسال به قله هاي ديگري نظرداريم که آن قهرماني آسياست وبراي رسيدن به اين قله بايد ظرفيت وانگيزه بيشتري به خرج دهيم تا به آنچه شايستگي اش را داريم دست پيدا کنيم.