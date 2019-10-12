به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سایبان برقی دیدگاهان غرب از کیفیت، مقاومت و تنوع رنگ و طراحی بالایی برخوردار است. شرکت دیدگاهان غرب یکی از بزرگ ترین مراکز تولید و ساخت انواع سایبان های برقی به شمار می آید. تمامی اجزای سایبان های تولیدی این مرکز از نوع اورجینال و اصل می باشد. همچنین تمامی محصولات آن به دلیل داشتن کیفیت بالا با برندهای معتبر اروپایی در حال رقابت هستند.

طراحی قطعات سایبان برقی اتوماتیک

خالی از لطف نیست بدانید که سایبان برقی از اجزای مختلفی تشکیل شده است که هرکدام دارای کاربرد خاصی هستند.

موتور یکی از اساسی ترین و مهم ترین اجزای سایبان برقی به شمار می آید که نقش بسیار مهمی را در کیفیت و دوام سایبان ایفا می کند. موتور انتخابی باید در برابر وزش باد و آب از مقاومت بسیار بالایی برخوردار باشد. امروزه موتور های توبولار از رایج ترین و پرکاربردترین موتورهای سایبان برقی به شمار می آیند که شرکت دیدگاهان غرب چندین سال است که از آن ها جهت ساخت و طراحی سایبان های خود استفاده می کند. این نوع موتور از کیفیت و دوام بالایی بهره می برد به گونه ای که قدرت تولید آن ۸ الی ۱۵دور در دقیقه است. همچنین این موتور دارای کارکرد ۴ دقیقه به بالا بوده و مصرف جریان آن بین ۱.۵ تا ۳ آمپر می باشد.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی سایبان های برقی زیادی به بازار عرضه شده اند که به طور چشمگیری استفاده از آن ها در بین افراد رواج پیدا کرده است. سایبان برقی بازویی نیز از قابلیت های بسیاری زیادی برخوردار بوده و می توان از آن در فضاهای متعددی استفاده کرد. سیستم حرکتی این مدل سایبان ها ریموت کنترل و موتور آن ها از نوع توبولار است.

سایبان برقی در ابعاد و اندازه های مختلف و همچنین متناسب با محیط مورد نظر ساخته شده و به بازار عرضه می شوند.

نحوه باز و بسته شدن سایبان ریموت دار بسیار متعدد است به گونه ای که این نوع سایبان ها به حالت های متعددی باز و بسته می شوند .

با توجه به اینکه سایبان برقی توسط یک موتور الکتریکی کار می کند، بنابراین کاربران تنها با استفاده از یک ریموت کنترل به راحتی می توانند سایبان را از راه دور کنترل کرده و در صورت نیاز آن را باز و بسته کنند.

از دیگر مزیت های انتخاب و خرید از شرکت دیدگاهان غرب این است این شرکت اقدام به ساخت سایبان برقی در ابعاد و اندازه های مختلف می کند. از اینرو بهترین کار این است که متناسب با فضای مورد نظر خود انواع مختلف سایبان را انتخاب و خریداری کنید.

انواع سایبان های برقی یا سقف برقی

سایبان های برقی در انواع و مدل های مختلفی تولید و به بازار عرضه می شوند. به گونه ای که انواع مختلف آن عبارتند از: سایبان فول باکس، سایبان کلاسیک، سایبان باکس، سایبان دو طرفه، سایبان آفرود و سایبان چند کاره. از اینرو با برخی از این انواع سایبان های برقی به صورت مختصر آشنا خواهیم شد.

سایبان دو طرفه: تمامی قطعات این نوع سایبان همچون انواع دیگر سایبان های برقی تولید شرکت دیدگاهان غرب دایکست و اکستروژن بوده و جنس سازه از نوع آلومینیوم فابریک می باشد. همچنین در طراحی و ساخت و آن از دو موتور با لوله و پارچه مجزا مطابق با استاندارد های روز اروپا استفاده شده است. این مدل سایبان به گونه ای ساخته شده که بسیار بی صدا و نرم باز می شود و به راحتی می توان زاویه آن را به میزان دلخواه تنظیم کرد. بهتر است بدانید که سایبان دو طرفه از عرض ۳ تا ۶ متر و با در بازشو های ۴ تا ۶ متر تولید و به بازار عرضه می شود. پایه های این مدل بنا به در خواست مشتریان به صورت پایه های عمودی و پایه های Uتولید می شوند. از دیگر مزیت ها و قابلیت های این مدل سایبان برخورداری از رنگ الکترواستاتیک می باشد که از نوع مرغوب ترین حالت پودری به شمار می آید.

سایبان برقی پارکینگ های بزرگ

سایبان پارکینگ بهترین گزینه انتخابی برای محافظت از خودرو در مقابل عوامل جوی و غیر طبیعی به شمار می آید. در واقع انتخاب نوع سازه و پوششی که در ساخت آن مورد استفاده قرار می گیرد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید با توجه به محیط و کاربری مورد نظر انتخاب شود. شرکت معتبر و با سابقه دیدگاهان غرب با ایجاد و طراحی سایبان پارکینگ توانسته است مشکلی بسیاری از افرادی را که از نداشتن پارکینگ رنج می برند به خوبی حل کند.

یکی از نکات مهم که شرکت دیدگاهان غرب با استفاده از نیروی متخصص و کارآزموده خود بسیار به آن توجه داشته است، جنس متریال سقف برقی مناسب برای خودرو می باشد. از اینرو این شرکت از متریال هایی با کیفیت و مقاوم در برابر عوامل غیر طبیعی و جوی مانند تابش آفتاب و بارش برف و باران جهت ساخت سقف برقی خودرو استفاده نموده است.

لازم به ذکر است که متریال سقف برقی از جنس پارچه است. به همین دلیل است که از قابلیت تاشوندگی برخوردار است و به راحتی و توسط ریموت باز و بسته می شود. جهت ساخت سایبان برقی پارکینگ های بزرگ به دلیل اینکه از ماشین های بیشتری نگهداری می کند از جک های بسیار با کیفیت و مقاومی استفاده شده است تا تحمل وزن بالای پارچه را داشته باشد.

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