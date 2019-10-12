به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آنکه مراسم معرفی بهترین های فوتبال ایران در لیگ هجدهم شهریورماه و در غیاب اهالی فوتسال برگزار شد، کمیته و سازمان لیگ فوتسال تصمیم به برگزاری مراسم جداگانه ای گرفتند.

همان زمان اعلام شد مراسم معرفی بهترین های فوتسال فصل گذشته، در آبان ماه و بعد از پایان مرحله مقدماتی فوتسال قهرمانی آسیا برگزار می شود. هرچند که هنوز هم به زمان برگزاری این مراسم انتقاداتی وارد است اما نکته عجیب اینجاست که سازمان لیگ فوتسال در فاصله کمتر از یک ماه مانده تا این مراسم، هنوز اقدامی برای انتخاب برترین ها نداشته است.

کریم منصوری عضو هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از ابتدا هم اعلام شده بود که یک کارگاه آموزشی از طرف AFC در آبان ماه برگزار می شود و روز آخر این کارگاه، مراسم برترین های فوتسال را برگزار می کنیم. این مراسم آبان ماه خواهد بود.

منصوری ادامه داد: هنوز ساز و کار انتخاب ها مشخص نیست. ابتدا باید آیتم ها را مصوب و سپس نسبت به انتخاب برترین ها اقدام کنیم.

عضو هیات رئیسه سازمان لیگ درباره نامناسب بودن زمان برگزاری این مراسم و گذشت بیش از ۶ ماه از فصل گذشته، تاکید کرد: به هر حال باید مناسبتش پیش بیاید. در فوتسال بودجه آنچنانی وجود ندارد. فوتبال اسپانسر و درآمدهای جانبی دارد و شرایط ما با این رشته متفاوت است.