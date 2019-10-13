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۲۱ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۴۰

«لباس جدید پادشاه» روی صحنه می‌رود/ تلفیق بازیگری و تئاتر عروسکی

«لباس جدید پادشاه» روی صحنه می‌رود/ تلفیق بازیگری و تئاتر عروسکی

لادن نازی در دومین تجربه کارگردانی اش نمایش «لباس جدید پادشاه» را به صحنه می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، لادن نازی بازیگر و کارگردان تئاتر که پیش از این نمایش «دیوان تئاترال» را برگرفته از موضوعات انتقادی و به شیوه طنز به صحنه برده بود، قصد دارد در دومین تجربه کارگردانی خود نمایش «لباس جدید پادشاه» را اجرا کند.

«لباس جدید پادشاه» که به زودی اطلاعات مربوط به گروه بازیگران و عوامل آن اعلام می‌شود، آبان ماه سال روی صحنه خواهد رفت.

این نمایش با رویکرد طنر انتقادی با تلفیقی از تکنیک های بازیگری و تئاتر عروسکی به اجرا در می آید.

لادن نازی در کنار تجربه کارگردانی تئاتر و فیلم کوتاه، بازیگری سینما و تلویزیون، صداپیشگی و عروسک گردانی در نمایش‌های «چوشینگورا»، «اورستیا»، «زنان تروا»، «کله پوک‌ها»، «یه دورهمی ساده با سیمین»، «به مناسبت ورود اشکان»، «اصول و تعمیرات تلویزیون سیاه و سفید»، «سفر به نهایت دور»  و ... نیز به ایفای نقش پرداخته‌است.

کد مطلب 4745155
آروین موذن زاده

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