/ انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به دور دوم کشیده شد / رقابت تنگاتنگ سارکوزی و رویال برای ورود به الیزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، نتایج اولیه شمارش آراء نشان داد که نیکولا سارکوزی با کسب بیش از 30 درصد آراء و سگولن رویال با کسب 25 درصد آراء به دور دوم راه یافتند.



فرانسوا بایرو و لوپن در رقابت برای راهیابی به الیزه ناکام ماندند.



بر اساس این گزارش، قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ششم می( 16 اردیبهشت) برگزار شود.