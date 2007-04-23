رقابت تنگاتنگ سارکوزی و رویال برای ورود به الیزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، نتایج اولیه شمارش آراء نشان داد که نیکولا سارکوزی با کسب بیش از 30 درصد آراء و سگولن رویال با کسب 25 درصد آراء به دور دوم راه یافتند.
فرانسوا بایرو و لوپن در رقابت برای راهیابی به الیزه ناکام ماندند.
بر اساس این گزارش، قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در ششم می( 16 اردیبهشت) برگزار شود.
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز گذشته در مناطق مختلف این کشور برگزار شد که بر اساس آخرین نتایج شمارش آراء، نیکولاسارکوزی و سگولن رویال برای کسب جانشینی شیراک در دور دوم با هم رقابت می کنند.
