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۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۴۰

رییس کمیته فوتسال هیات فوتبال استان خبر داد:

10 فوتسالیست جوان مازندرانی به تیم ملی دعوت شدند

10 فوتسالیست جوان مازندرانی به تیم ملی دعوت شدند

مازندران - خبرگزاری مهر: اردوی نهایی تیم ملی فوتسال جوانان کشور طی سه مرحله با حضور 93 بازیکن از سراسر کشور در روزهای 16،15 و 18 اردیبهشت امسال در محل کمپ تیم های ملی برگزار می شود.

رئیس کمیته فوتسال هیات فوتبال مازندران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت:مازندران در بین 30 استان کشور 10سهمیه را به خود اختصاص داده است که این امر نشان دهنده قدرت فوتسال مازندران در کشور است.

جمشید پازکی افزود: طه مرتضوی، علی هدایتی، یاسر ابراهیمی و عماد محمدی از باشگاه راه ساری، سید محمد میرانی،حمید رضا مراد خانی،رضا حقیقی،بهادر تسلیمی کار از تیم تنکابن،علی موجولو از گلوگاه و فیروز اخی از پل سفید سوادکوه اعضای مازنی دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال هستند.

وی خاطر نشان کرد:علی هدایتی،طه مرتضوی و یاسر ابراهیمی از شاگردان علیرضا رعدی سرمربی باشگاه راه ساری در فصل 86-85 لیگ برتر فوتسال کشور و مربی حال حاضر تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران هستند و تجربه بازی در لیگ برتر بزرگسالان را نیز دارند.

پازکی ادامه داد: این بازیکنان ساعت 8 صبح روز 18 اردیبهشت با حضور در کمپ تیم های ملی با 23 بازیکن دیگر از استانهای کشور جهت انتخاب به رقابت خواهند پرداخت.

در حال حاضر عدالتخواه سرمربی و مراد خانی از مربیان مازندرانی، مربی تیم ملی فوتسال جوانان کشور هستند.

کد مطلب 474520

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