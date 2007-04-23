10 فوتسالیست جوان مازندرانی به تیم ملی دعوت شدند

رئیس کمیته فوتسال هیات فوتبال مازندران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت:مازندران در بین 30 استان کشور 10سهمیه را به خود اختصاص داده است که این امر نشان دهنده قدرت فوتسال مازندران در کشور است.

جمشید پازکی افزود: طه مرتضوی، علی هدایتی، یاسر ابراهیمی و عماد محمدی از باشگاه راه ساری، سید محمد میرانی،حمید رضا مراد خانی،رضا حقیقی،بهادر تسلیمی کار از تیم تنکابن،علی موجولو از گلوگاه و فیروز اخی از پل سفید سوادکوه اعضای مازنی دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتسال هستند.

وی خاطر نشان کرد:علی هدایتی،طه مرتضوی و یاسر ابراهیمی از شاگردان علیرضا رعدی سرمربی باشگاه راه ساری در فصل 86-85 لیگ برتر فوتسال کشور و مربی حال حاضر تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران هستند و تجربه بازی در لیگ برتر بزرگسالان را نیز دارند.

پازکی ادامه داد: این بازیکنان ساعت 8 صبح روز 18 اردیبهشت با حضور در کمپ تیم های ملی با 23 بازیکن دیگر از استانهای کشور جهت انتخاب به رقابت خواهند پرداخت.

در حال حاضر عدالتخواه سرمربی و مراد خانی از مربیان مازندرانی، مربی تیم ملی فوتسال جوانان کشور هستند.

