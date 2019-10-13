دستگاه مجهز شتاب نگار زلزله در بیله سوار راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قبادی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه راه اندازی دشتگاه شتاب نگار زلزله در شهرستان مرزی بیله سوار مغان عنوان کرد: این دستگاه شتاب‌نگار زلزله بنا به ضرورت و نیازمندی‌های موجود از نوع نسل چهارم به همراه اجرای فنداسیون جدید در محوطه اداره هواشناسی بیله سوار رونمایی شد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه شتاب‌نگار برخط زلزله دارای مدرن‌ترین تکنولوژی لرزه‌نگاری است، افزود: دستگاه مذکور اطلاعات مربوط به زلزله را به صورت آنلاین به مرکز مدیریت بحران منتقل می‌کند.

فرماندار بیله سوار افزود: دستگاه شتاب نگار زلزله چند ثانیه قبل از وقوع زلزله می‌تواند اطلاعاتی به دستگاه هایی مثل شرکت گاز و برق ارسال کند تا برای کاهش خسارات زلزله نسبت به قطعی گاز و برق اقدام کنند.

قبادی بیان کرد: این دستگاه بعد از وقوع زلزله با ارائه میزان شتاب زلزله به مدیریت بحران کمک خواهد کرد تا نواحی که دارای شتاب بیشتری هستند شناسایی شوند و امدادرسانی در آن مناطق به دلیل ویرانی و سوانح بیشتر در اولویت قرار گیرد.

وی عنوان کرد: شتاب نگار زلزله از توانایی برخوردار بوده که ۱۰ تا ۱۵ ثانیه قبل از وقوع زلزله هشدارهای لازم را به دستگاه‌ای اجرایی و امدادی ارائه دهد.

فرماندار بیله سوار تصریح کرد: این دستگاه به همت اداره کل راه و شهرسازی استان و همکاری مدیریت بحران استانداری اردبیل خریداری و توسط کارشناسان مجرب ملی در اداره هواشناسی بیله سوار نصب و راه اندازی شد.