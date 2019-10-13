حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت فرا رسیدن اربعین حسینی اظهار داشت: جاماندگان اربعین حسینی در استان بوشهر هم‌نوا با زائرین سید شهدا ندای لبیک یا حسین(ع) سر می‌دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر با بیان اینکه مراسم پیاده‌روی عظیم جاماندگان اربعین حسینی از خیابان‌ها و میادین شهرها و روستاهای به سمت گلزار شهدا و امامزادگان در سراسر استان بوشهر برگزار می‌شود گفت: این مراسم عصر روز اربعین از بسیج مرکزی تا گلزار مطهر شهدای در شهر بوشهر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های قرآنی متنوعی برای ایام اربعین در موکب‌ها طراحی‌شده است اضافه کرد: در ایام اربعین حسینی با همکاری کارگروه قرآن کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین استان و با محوریت اتحادیه قرآنی استان و با کمک‌های معنوی و مادی دستگاه‌های مختلف پنج موکب قرآنی استان در کشور عراق فعالیت می‌کنند.

فعالیت پایگاه‌های قرآنی برای زائران

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: موکب علی بن موسی‌الرضا واقع در عمود ۷۰۷ با همکاری متولیان و فعالان موکب به ویژه بسیج شهرداری تهران و اتحادیه مؤسسات قرآنی استان، یکی از پایگاه‌های قرآنی است.

وی افزود: این موکب در برگزاری «ایستگاه تلاوت قرآن کریم و ایستگاه تصحیح قرائت نماز» و ایستگاه استراحت قرآنی فعالیت می‌کند و زائران ضمن استقرار و استراحت در این موکب دقایقی را به تلاوت یک صفحه از قرآن کریم مشغول می‌شوند.

چاپ ۱۳ هزار کارت نائب شهید

سروستانی تصریح کرد: تشکیل جلسات کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین حسینی استان با مسئولیت اداره کل تبلیغات اسلامی استان، تشکیل شش کارگروه زیرمجموعه کمیته فرهنگی آموزشی، تشکیل کارگروه قرآن با مسئولیت اتحادیه مؤسسات قرآنی، تشکیل کارگروه نائب شهید با مسئولیت کانون همبستگی فرزندان شاهد ازجمله اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی برای برگزاری باشکوه مراسمات اربعینی حسینی بوده است.

وی اظهار داشت: تشکیل کارگروه نماز و تبلیغ، تشکیل کارگروه یاوران فرهنگی اربعین با مسئولیت شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان، تشکیل کارگروه رسانه و فضای مجازی و تشکیل کارگروه بانوان با مسئولیت واحد خواهران اداره کل تبلیغات اسلامی از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی برای برگزاری باشکوه مراسمات اربعینی حسینی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: این اداره کل برای زنده نگه‌داشتن نام شهیدان اقدام به چاپ ۱۳ هزار کارت نائب شهید برای توزیع در میان زائران پیاده‌روی اربعین برای زیارت به نیابت از شهدا کرد.

فعالیت ۲ موکب قرآنی

سروستانی افزود: ۳۰ مبلغ برای حضور در موکب‌های استان در کشور عراق اعزام‌شده‌اند و همچنین دو موکب قرآنی در ایستگاه شماره ۲ و ۳ که واقع در خیابان مخیّم (خیمه‌گاه) است و نیروها و کارشناسان قرآنی استان ضمن حضور در این پایگاه‌های قرآنی به همراه گروه اعزامی مبلغین از حوزه علمیه استان امورات قرآنی در این مواکب را به عهده دارند.

وی تصریح کرد: توزیع محصولات فرهنگی شامل پوستر، کتابچه راهنمای زائرین و ره پویه اربعین حاوی مناجات و ادعیه از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی اداره کل تبلیغات اسلامی برای برگزاری باشکوه مراسمات اربعینی حسینی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر خاطرنشان کرد: برگزاری محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برتر و استعدادهای قرآنی استان بعد از نماز عشاء هر شب در بین زوار موکب‌های یادشده، تلاوت یک‌صفحه‌ای قرآن کریم در طول مسیر زوار، اهداء هدایای قرآنی، برگزاری ایستگاه تصحیح قرائت نماز با حضور طلاب اعزامی از حوزه علمیه امام خمینی (ره) بوشهر در تمامی مواکب و پاسخگویی به سؤالات شرعی زوار، پخش تلاوت‌های قرآنی و اهداء جوائز به حافظان و قاریان شرکت‌کننده در این طرح قرآنی از برنامه‌های فرهنگی عنوان کرد که در این مواکب اجرا می‌شوند.