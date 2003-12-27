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۶ دی ۱۳۸۲، ۱۶:۴۶

در تماس با خبرگزاري "مهر" ؛

بگوويچ سرمربي تيم پرسپوليس فاجعه بم را تسليت گفت

بگوويچ سرمربي تيم پرسپوليس فاجعه بم را تسليت گفت

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس در تماس با گروه ورزش خبرگزاري "مهر" فاجعه بم را به بازماندگان اين حادثه تسليت گفت.

به گزارش خبرنگار" مهر" وينکو بگوويچ سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس تهران درتماس تلفني با گروه ورزش خبرگزاري "مهر" حادثه دلخراش ومتاثرکننده  بم را به مردم، مسوولان وبازماندگان اين فاجعه تسليت گفت.
بگوويچ دربخشي سخنان خوديادآورشد: ازشنيدن خبردرگذشت تعداد زيادي ازمردم خونگرم شهرستان بم متاثرشدم وبراي بازماندگان اين حادثه دلخراش ازخداوند بزرگ صبر وشکيبايي خواستارم. اميدوارم مردم خوب ايران تسليت مرا بپذيرند ومراهم درغم خود شريک بدانند.

کد مطلب 47454

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