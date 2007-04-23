هفته بیستم و ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر - جام خلیج فارس/ شکست یاران دایی و کم شدن شانس قهرمانی / استقلال همچنان صدرنشین ماند / استقلال اهواز به یک قدمی صدرنشین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، سایپا دیروز در حالی به پیکان باخت که در زمین حریف به میدان رفت . آنها حتی توانستند بازی خوبی انجام دهند اما در نهایت این دارابینیان و تیمش بودند که 2 بر صفر برنده شدند. دایی که نا امید به نظر می آمد بعد از بازی گفت : " تیم ما در لیگ برتر به بن بست رسیده و فکر می کنم مربیگری و بازی همزمان من مشکل ساز شده است".

استقلال نیز که در اصفهان و در لحظه آخر بازی روی پنالتی هادی عقیلی دروازه اش باز شده بود حالا نه از سوی سایپا که از سوی همنام اهوازی به شدت تهدید می شود. استقلا‌ل بعد از 11 هفته در دیداری که علی ‌علیزاده به دلیل 3 اخطاره بودن در ترکیب آبی ها حضور نداشت و در شرایطی که آخرین بازی خارج از خانه‌اش را انجام می ‌داد شکست خورد.

صمد مرفاوی بعد از بازی گفت : " ما مستحق باخت نبودیم و فقط به داوری باختیم. ما منطقی بازی کردیم و من از بازیکنانم راضی هستم. بوناچیچ اما در سوی دیگر میدان نظر متفاوتی داشت : " ما الا‌ن باید صدر جدول می بودیم. بازیهای ما مقابل تیم‌های صدرنشین نشان می ‌دهد که چقدر از آنها بهتریم. استقلا‌ل هیچ تاکتیک خاصی نداشت و یک حمله هم روی دروازه ما نکرد. آنها بیشتر بیس‌بال بازی می کردند تا فوتبال."

این نتیجه بازی این هفته دو تیم صدرنشین را به فینال لیگ برتر تبدیل کرد، فینالی که احتمال دارد تیم برنده آن قهرمان لیگ برتر امسال شود.

پرسپولیس نیز با پیروزی مقابل فولا‌د خیال ملوان را برای ماندن در لیگ برتر تا حدود زیادی راحت کرد. در روزی که پرسپولیس انگیزه خاصی به جز حضور در جمع 3 تیم اول لیگ نداشت و بازی فوق العاده ای هم مقابل فولا‌د انجام نداد، فاصله ملوان و فولا‌د را در پایین جدول به 5 امتیاز رساند.

