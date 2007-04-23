افتخار بزرگی نصیبم شده است / به خودم می بالم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کریستیانو رونالدو پس از این انتخاب گفت: من شب ویژه ای را پشت سر گذاشتم. کسب جوایزی اینچنین در فوتبال انگلستان مایه مباهات است و من از این بابت به خود می بالم.

وی در ادامه تصریح کرد: همبازی هایم در رقابت های لیگ برتر مرا برای این عنوان انتخاب کرده اند و این موضوع اهمیت فراوانی دارد چرا که آنها بخوبی به کیفیت بازی بازیکنان آگاهند.

رونالدو درپایان گفت : می خواهم سخت کار کنم تا به موفقیت هایی بیش از این دست پیدا کنم. این جوایز انگیزه مرا دو چندان می کند. ضمن اینکه حضور در تیم منچستر در کسب این موفقیت بی تاثیر نبوده است چراکه وقتی شما با تیم بزرگی به میدان می روید راحت تر برنده می شوید و با اعتماد به نفس بیشتری بازی می کنید.