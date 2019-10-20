«دختر گمشده» به ایران رسید/ یک تریلر جنایی بریتانیایی

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «دختر گمشده» رمانی پلیسی جنایی و هیجان‌انگیز از جنی کوئینتانا است که با پیچ و خم‌های خاص یک رمان جنایی نوشته دشه و مخاطب خود را تا آخرین جملات برای کشف رازی که سی سال مخفی مانده است همراهی می‌کند.

کوئینتانا فارغ‌التحصیل رشته ادبیات انگلیسی است و در ایران با مجموعه‌ای از کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی شناخته شده است. وی در کنار این آثار خالق چندین داستان کوتاه نیز هست که در انگلستان جوایزی را نیز برای او به ارمغان آورده است.

رمان «دختر گمشده» نخستین اثر داستانی او و با ژانر جنایی پلیسی است.

شخصیت اصلی این داستان آنا فلورس است که از آتن به دهکده زادگاهش در انگلستان باز می‌گردد تا مادرش را به خاک بسپارد؛ جایی که سی‌سال قبل خواهرش گابریلا به شکل عجیبی در آنناپدید شده است. در این حین مادرش قبل از مرگ مسئولیت حراج وسایل خانه‌ای کسی را به عهده می‌گیرد که حالا این مسئولیت بر دوش آناست. او با بی‌میلی این مسئولیت را می‌پذیرد اما همین امر باعث می‌شود تا او به پاسخ سوالی که سی‌سال مثل خوره روحش را در انزوا خوزده و تراشیده، برسد. به راز گم‌شدن خواهرش.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم:

پاییز ۱۹۸۲ بود که ناپدید شدی. درست وقتی که برگ‌های سبز داشتند قهوه‌ای می‌شدند و وقتی وادر از میوه‌های باغ مرباهای خوشمزه درست می‌کرد. من دوازده ساله بودم؛ دختری با لباس‌های بدترکیب و هینکی که از بهزیستی تهیه شده بود. تو پانزده ساله بودی، لاغر و قد بلند با مدل موی عجیب و غریب.

اولش فکر می‌کردم بر می‌گردی. فقط مجبور بودم انتظار بکشم، آن بیرون در جنگل؛ جایی که پرندگان هم مثل من سکوت می‌کردند؛ گویی آنها هم دلشان برایت تنگ شده بود. از آن به بعد کاپشن تو را می‌پوشیدم. دستانم را در جیب‌هایش فرو می‌بردم و با بلیت‌های اتوبوس و شیرینی‌های خشک شده‌ای که در جیب‌هایش بود، بازی می‌کردم. بعضی وقت‌ها فکر می‌کردم این تویی که جلوی من می‌دوی و میان درختان جست و خیز می‌کنی اما اشتباه می‌کرد چون آنچه می‌دیدم فقط درخشش نور خورشید بود در میان شاخه‌های درختان و یا نسیمی که برگ‌ها را با انگستان نوازش می‌کرد. بعضی‌وقت‌ها هم احساس می‌کرد صدای خنده‌ات را شنیدم اما در اشتباه بودم چون یا صدای شرشر آب چشمه این حس را به من داده بود و یا صدای آواز پرندگانی که تازه صدایشان باز شده بود؛ انگار اصلا وجود نداشته‌ای یا نسیمی وزید و تو را با خود برد و از چشم‌ها دور کرد.

این رمان در ۳۰۸ صفحه با قیمت ۴۹ هزار تومان منتشر شده است.