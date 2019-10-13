به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با جمعی از صنعتگران استان یزد اظهار داشت: متاسفانه دیده می‌شود که برخی افراد برای کسب منفعت بیشتر، اقدام به کم‌فروشی و کاهش وزن محصولات خود می کنند که چنین اقداماتی خیانت به مردم و جامعه و اخلاق بد در جامعه به شمار می رود.

وی، سودمحور بودن برخی فعالیت‌های اقتصادی را عامل دیگر افزایش فروش کالاهای غیر استاندارد دانست و عنوان کرد: برخی افراد در امر تولید یا واردات به این موضوع فکر نمی کنند که محصول تولیدی یا وارداتی به درد مردم و جامعه می خورد یا خیر بلکه آنها تنها به دنبال سود بیشتر هستند بر این اساس اغلب محصولات بی کیفیتی که فروش بیشتری دارد، برای آنها سودآورتر است.

امام جمعه یزد بر ضرورت فرهنگ‌سازی در بین فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: این فرهنگ که رفع نیازهای کشور در اولویت فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی قرار گیرد باید به صورت جدی در تمام فعالیت‌ها ترویج پیدا کند.

وی بر ضرورت استقال و خودکفایی کشور به محصولات اساسی به ویژه در حوزه موادغذایی تاکید کرد و ادامه داد: دشمن به دنبال جلوگیری از خودکفایی ایران در این مواد است و عده‌ای هم سعی می‌کنند برای سود بیشتر مواد نامرغوب را خریداری و به کشور وارد کنند.

ناصری، خواستار توقف واردات کالاهای بی کیفیت و مضر برای سلامتی شد و عنوان کرد: کشور ما نباید تبدیل به بازاری برای فروش محصولات بی‌کیفیت کشورهای دیگر شود.

وی افزود: در کنار این موضوع باید به شدت بر افزایش کیفیت کالاهای داخلی تمرکز کنیم و استاندارد محصولات تولیدی خود را افزایش دهیم به ویژه محصولات صادراتی باید از کیفیت بسیار بالایی برخوردار باشند.

امام جمعه یزد از کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی نیز به شدت انتقاد کرد و افزود: امروز حتی کشورهایی که از لحاظ پیشرفت و وضعیت اقتصادی از ایران پایین‌تر هستند هم حاضر نیستند برخی خودروهای تولید ایران را خریداری کنند.

ناصری ادامه داد: رفع این موضوع با تعریف استاندارد کیفی و نظارت جدی برای عمل به این استانداردها امکان‌پذیر است و به ویژه در ارتباط با واردات قطعات یدکی حتما باید این نظارت‌ها به شدت اعمال شود.