تقدیر «نعیم قاسم» از مواضع وزیر خارجه لبنان در حمایت از سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله لبنان از «جبران باسیل» وزیر خارجه این کشور به دلیل مواضعش در حمایت از سوریه در جریان نشست اخیر اتحادیه عرب، قدردانی کرد.

بر اساس این گزارش، وی اظهارات وزیر خارجه لبنان در خصوص لزوم بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را به موقع و بجا توصیف کرد.

نعیم قاسم خطاب به باسیل گفت: صحبت های شما به موقع بود، شاید کسانی را که به وعده ها و حمایت های دروغین دل خوش کرده اند هوشیار و بیدار کند.

وی افزود: حاکمان عرب باید بدانند گفتگو و همکاری با یکدیگر برای حل و فصل مسائل برای همه سودمند است و دیگر طرح هایی که آمریکا و اسرائیل توسط اشغالگران و متجاوزان و تروریست ها پیاده می کنند، کافی است.