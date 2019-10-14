تامین و تخصیص اعتبار لازم برای تعریض ۴ مسیر گردشگری در همدان

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون نتایج نشست و دیدار با رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: اعتبار مورد نیاز برای تعریض ۳ مسیر گردشگری سد اکباتان، چیشین - ابرو و امام زاده محسن پس از پیگیری ها و برگزاری جلسات با مسئولین مرتبط تامین خواهد شد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تسریع انجام پروژه های راهداری و به ویژه پروژه های مسیرهای گردشگری همدان اظهار کرد: محور های گردشگری چشین – ابرو، جاده سد، امامزاده محسن و زیر گذر سرخ آباد پیشرفت فیزیکی مطلوبی داشته اما باید با تخصیص اعتبارات کامل و با توجه به شروع فصل سرما هرچه سریع تر تکمیل و افتتاح شوند.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه تکمیل این طرح ها و رونق محور های گردشگری هویت های جدیدی برای گردشگری همدان تعریف خواهد کرد، گفت: برنامه ریزی های گردشگری در همدان باید به گونه ای تعریف شود که شاخصه های اصلی جذب مسافران داخلی و خارجی تامین و در کنار تنوع و عدم تمرکز جاذبه ها امکانات کاملی برای راحتی گردشگران و برنامه ای برای بهره وری اقتصادی جوانان ایجاد شود.

وی افزود: با پیگیری های مداوم اعتباراتی از راهداری استان و کشور برای مسیر های گردشگری همدان تعریف شده که با مذاکرات صورت گرفته قرار بر این شد هر چه سریعتر مابقی اعتبارات تخصیص و پروژه ها هر چه سریعتر تکمیل شود.