زائران به اقامت یک روزه در کربلا اکتفاء کنند

حجت‌الاسلام غلامحسین نوفرستی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیاری از فقها و بزرگان از جمله آیت‌الله سیستانی بیان کرده‌اند که اگر زائری حتی روزهای منتهی به اربعین هم زیارت کربلا را داشته باشد از پاداش زیارت روز اربعین بهره‌مند خواهد شد.

قائم مقام نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه در فرهنگ دینی نیت عمل بسیار حائز اهمیت است، بیان کرد: با توجه به این مهم اگر به قصد بهره مندی از پاداش زیارت اربعین حتی روزهای منتهی به چهلمین روز شهادت امام حسین(ع) هم زیارت کربلا را داشته باشیم ان‌شاء الله مورد قبول واقع خواهد شد و زائران اصراری برای زیارت در روز اربعین به ویژه با توجه به حجم زیاد زائران در آن روز نداشته باشند.

نوفرستی با اشاره به ضرورت زیارت کوتاه اربعین ادامه داد: گاه افرادی در این ایام سه - چهار روز را در کربلا می‌مانند که توصیه می‌شود که به ماندن یک روز در این شهر مقدس اکتفاء کنند تا گروه‌های دیگری نیز بتوانند از این زیارت عظیم بهره گرفته و از طرف دیگر موکب‌ها نیز خدمت‌رسانی مطلوب تری داشته باشند.

وی یادآور شد: آنچه می‌گویم تنها توصیه به دیگران نیست بلکه بنده و خانواده‌ام نیز تنها یک روز را در کربلا اقامت کرده و اکنون نیز به کشور بازگشته‌ایم تا دیگران نیز با سهولت بیشتری زیارت کنند.

نوفرستی با اشاره به اهمیت زیارت اربعین در روایات رسیده از معصومین(ع) اظهار کرد: در روایتی از امام حسن عسکری(ع) بیان شده که زیارت اربعین از نشانه‌های اهل ایمان است.

قائم مقام نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی و امام جمعه موقت بیرجند با تبیین سابقه تاریخی زیارت کربلا با پای پیاده در فرهنگ شیعه بیان کرد: از مسجد سهله در کوفه تا کربلا مسیری به نام طریق العلماء نامگذاری شده که از گذشته‌های دور علما از این راه پیاده خود را به کربلا می رساندند.

نوفرستی ادامه داد: البته در گذشته تنها برخی از علماء و خواص این حرکت زیبا و سرشار از معنویت را انجام می‌دادند ولی امروزه به برکت انقلاب اسلامی و خون شهدای راه اسلام و جبهه مقاومت شاهد حضور توده‌های مردم در مسیر پیاده‌روی اربعین هستیم.

وی افزود: بنا به گفته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با موکب‌داران عراقی حرکت بزرگ زیارت اربعین با پای پیاده یک گام به سمت ایجاد تمدن نوین اسلامی و در حقیقت معجزه انقلاب اسلامی است که باید آن را قدر دانست.

قائم مقام نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی گفت: روح بزرگ مکتب حسینی در بین مردم کار را به جایی رسانده که دو کشوری که به واسطه ظلم صدام و حزب بعث در یک جنگ نظامی هشت ساله رو به روی هم بودند امروزه به برادری و خدمت به یکدیگر افتخار می‌کنند.

نوفرستی ادامه داد: امام حسین(ع) به واسطه آزادی‌خواهی و حق‌طلبی یک شخصیت فرامذهبی است و از این جهت گاه در راهپیمایی بزرگ اربعین شاهد حضور غیر شیعیان و علمایی از برادران اهل سنت و همچنین مسیحیان هستیم.

وی گفت: گاندی به عنوان یک شخصیت مبارز و البته هندو مذهب بیان کرده که استقلال هند و موفقیت خود در مبارزات را مدیون درس‌های مکتب سالار شهیدان می‌داند.

قائم مقام نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی بیرجند اظهار کرد: البته بسیاری از غیرمسلمانان نیز برای یافتن پاسخی به سؤالات ذهنی‌شان در زمینه فرهنگ حسینی و چرایی حضور مردم در این مراسم باشکوه حضور پیدا می‌کنند.

نوفرستی یادآور شد: در شرایطی که دشمن تهاجم فرهنگی همه جانبه علیه مسلمانان و به ویژه جوانان مسلمان را آغاز کرده، حضور جوانان در مراسم راهپیمایی اربعین نشان بی‌اثر بودن تبلیغات ضد فرهنگی دشمن علیه اسلام است.