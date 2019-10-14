اختصاص ۳ هزار دستگاه اتوبوس برای جابجایی زوار در مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالهاشم حسن نیا صبح دوشنبه در نشست ستاد اربعین با حضور ذوالفقاری معاون وزیر کشور در مرز مهران اظهار داشت: ۱۲ هزار دستگاه اتوبوس در کشور وجود دارد که ۹ هزار دستگاه از این تعداد برای انتقال زائران اربعین تخصیص یافته است.

وی افزود: سه هزار دستگاه اتوبوس از این تعداد مختص مرز مهران است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت مسافرگیری اتوبوس ها نیز افزایش یافته و حتی تا ۴۰ نفر مسافرگیری می کنند، گفت: بررسی های انجام شده نشان می دهد پیک ورود زائران در برگشت در مرز مهران تا ۳۵۰ هزار نفر در روز خواهد رسید.

حسین نیا افزود: تردد اتوبوس ها در پایانه برکت و پایانه مرزی مهران امسال روان تر از سال های گذشته و گره های ترافیکی نیز برطرف شده است.