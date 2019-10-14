مجله مهر: یک عکاس با استفاده از روش عکاسی مینیاتوری از حیات وحش، برای حفظ جنگل ها و محیط زیست تلاش کرده و به این بهانه خطر نابودی محیط زیست را به دیگران یادآوری میکند. عکاسی مینیاتوری این روزها طرفداران زیادی پیدا کرده است، یکی از جذابیت های این نوع عکاسی این است که فرد سعی می کند تمام صحنه را با ایده خودش بسازد. در ادامه این گزارش شاهد یکی از آخرین پروژه های عکاسی واتسال کاتاریا خواهید بود که حیات وحش را به تصویر کشیده است.

این عکاس جوان می‌گوید:« من این سری عکس های مینیاتوری مفهومی را برای ایجاد آگاهی مردم شروع کردم. چرا که ما به سرعت در حال از دست دادن این سیاره هستیم. همه گونه ها مسئولیت تعادل زمین را بر عهده دارند و فقط ما، انسان ها، آن را اشتباه انجام میدهیم. تعادل اکولوژیکی انقدر مهم است که اگر قدم اشتباهی بردارید، همه چیز از هم پاشیده می‌شود. »

او برای هر عکس یک شعار در نظر گرفته است، مثلا برای عکس زیر نوشته است:«اگر درختان را نجات دهید، جان خود را نجات داده‌اید. »

او در توضیح این عکس می‌گوید:« جنگل زدایی با سرعت نگران کننده ای در حال اتفاق افتادن است. ما در حال پایان دادن به سیاره خود هستیم اما اگر درختان را نجات می دهیم ، در واقع زندگی را پس انداز کرده‌ایم.»

خانه حیوانات را ویران می‌کنیم

این عکاس گفت: « به دلیل جمعیت زیاد و جنگل زدایی با انبوه ، ما خانه های حیوانات را از بین می‌بریم و آنها را مجبور می کنیم در زیستگاه‌های یکدیگر زندگی کنند. در طبیعت ، فیل و کرگدن به ندرت از مسیرهای دیگر عبور می کنند ، اما وقتی این کار را انجام دهند یعنی فقط یکی از آنها زنده مانده است. برای نجات این سیاره باید جنگل زدایی را متوقف کنیم. »

حیات وحش برای سرگرمی ما نیست

این زیبا ، خنده دار و هیجان انگیز نیست. ما در حال گرفتن خانه و زندگی به دور از حیوانات هستیم و وقتی آنها سعی می کنند از خانه خود محافظت کنند ، ما فقط آنها را سرزنش می کنیم. حیات وحش برای سرگرمی ما نیست؛ آنها در اینجا برای هدف خود هستند. آنها نقش خود را در نجات این سیاره انجام می دهند. فقط ما - انسانها مورد غفلت قرار می گیرند و سیاره مان را نابود می کنند. خیلی دیر نیست ، بنابراین برای نجات سیاره زمین ما ، از خواب بیدار شوید و حیوانات وحشی را نجات دهید.

زمین بدون حیات وحش زنده نخواهد ماند

این یک حقیقت غم انگیز است اما اکنون این حیوانات در دام ما افتاده‌اند