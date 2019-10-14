بیمه مسئولیت شغلی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی تهران برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر امیرعلی سهراب پور با اعلام این خبر افزود: با همکاری و رایزنی های صورت گرفته بین معاونت آموزشی و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمه مسئولیت شغلی دستیاران تخصصی از ابتدای مهرماه سال جاری برقرار شد.

وی افزود: همه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران از اول مهر ۹۸ تحت پوشش بیمه مسئولیت شغلی قرار دارند و بیمه ایشان دیه کامل را پوشش خواهد داد.

سهراب پور تاکید کرد: بر این اساس دیگر نیازی نیست دستیاران به صورت شخصی و یا از طریق بیمارستان اقدام به برقراری بیمه کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد به زودی بیمه نامه ها توسط معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه صادر و برای ایشان ارسال خواهد شد.

وی افزود: شروع پوشش بیمه از تاریخ اول مهر سال جاری خواهد بود و جای هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.