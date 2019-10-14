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۲۲ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۲۴

معاون دانشگاه خبر داد:

بیمه مسئولیت شغلی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی تهران برقرار شد

بیمه مسئولیت شغلی دستیاران دانشگاه علوم پزشکی تهران برقرار شد

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از برقراری بیمه مسئولیت شغلی همه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران از اول مهر ۹۸ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر امیرعلی سهراب پور با اعلام این خبر افزود: با همکاری و رایزنی های صورت گرفته بین معاونت آموزشی و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمه مسئولیت شغلی دستیاران تخصصی از ابتدای مهرماه سال جاری برقرار شد.

وی افزود: همه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تهران از اول مهر ۹۸  تحت پوشش بیمه مسئولیت شغلی قرار دارند و بیمه ایشان دیه کامل را پوشش خواهد داد.

سهراب پور تاکید کرد: بر این اساس دیگر نیازی نیست دستیاران به صورت شخصی و یا از طریق بیمارستان اقدام به برقراری بیمه کنند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران یادآور شد به زودی بیمه نامه ها توسط معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه صادر و برای ایشان ارسال خواهد شد.

وی افزود: شروع پوشش بیمه از تاریخ اول مهر سال جاری خواهد بود و جای هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

کد مطلب 4746182

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