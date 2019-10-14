به گزارش خبرنگار مهر، عباس برزگرزاده صبح دوشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: به منظور برگزاری انتخاباتی باشکوه و با همراهی و مشارکت همه مردم برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم در دستور کار است.

وی با بیان اینکه اعضای هیئت های اجرایی انتخابات حتما باید کارت هوشمند ملی داشته باشند، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در انتخابات آتی استفاده از کارت هوشمند ملی است.

دبیر ستاد انتخابات استان بوشهر تاکید کرد: با توجه به اینکه همچنان شهروندانی از استان بوشهر کارت هوشمند ملی دریافت نکردند، نسبت به تهیه کارت هوشمند ملی خود اقدام کنند.

وی خواستار همکاری همه دستگاه‌ها در برگزاری انتخابات شد و گفت: فرمانداران، تجیهزات و امکانات مورد نیاز انتخابات را از محل اعتبار کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تامین کنند.

برزگرزاده بیان کرد: موضوع زمینه سازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات توسط صدا و سیما با جدیت دنبال شود ضمن اینکه موضوع آموزش انتخابات هم در دستور کار ستاد انتخابات قرار گرفته و دنبال خواهد شد به طوری که کارگاه های آموزشی انتخابات در استان برنامه ریزی خواهد شد.