کاهش آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات در ایران شاخص بسیار ارزشمندی است

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش طی مراسم نمادین نواختن زنگ ایمنی در در مدرسه دخترانه شهدای معلم واقع در منطقه 5 آموزش و پرورش، از همکاری معاون راهنمایی و رانندگی و وزیر راه و ترابری در همکاری با آموزش و پرورش به منظور کاهش خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، تشکر کرد.

محمود فرشیدی ادامه داد: همکاران وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی در شناساندن قوانین ترافیکی به دانش آموزان فعالیت های گسترده ای انجام داده اند و همکاری حدود 6 میلیون دانش آموز پلیس همیار در نوروز امسال موجب شد تا دانش آموزان با زحمات شبانه روزی مسئولان وزارت راه و ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی آشنا شوند.

سردار محمد رویانیان، معاون راهنمایی و رانندگی ناجا نیز پس از به صدا در آوردن زنگ ایمنی، تاکید کرد: طی نوروز امسال و پس از حرکتی ملی، بیش از 90 درصد مردم قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و میلیونها راننده به بهترین شکل رانندگی کرده اند.

وی تاکید کرد: در طول برنامه پنج ساله سوم توسعه میانگین رشد تلفات جاده ای 3/11 دهم درصد بود و این رقم در برنامه چهارم توسعه به میانگین 5/2 درصد رشد رسید و حدود 9 درصد کاهش یافت.

رویانیان خاطرنشان کرد: کاهش آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات برای اولین بار در ایران، شاخص بسیار ارزشمندی به شمار می رود و امیدواریم در سایه تعامل بیشتر در هفته جهانی ایمنی راهها به اهداف بزرگ تر، نزدیک تر شویم.

وی در آغاز هفته جهانی ایمنی راهها خاطرنشان ساخت: کاهش میانگین تلفات ناشی از تصادفات رانندگی این امکان را برای ما به وجود آورد تا حرف های ناگفته خود را به گوش جهانیان برسانیم و این انسجام جز با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه های مربوطه امکان پذیر نخواهد نبود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمتی، وزیر راه و ترابری نیز در جمع دانش آموزان این مدرسه با تاکید بر ارتقاء پایه های آموزشی یادآور شد: امیدواریم این گونه هماهنگی ها تداوم بیشتری داشته باشد.

وزیر آموزش و پرورش نیز در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص کمک سایر دستگاهها به آموزش و پرورش، گفت: فعالیت های مهم کشور باید از آموزش و پرورش شروع شود، چرا که همکاری 6 میلیون دانش آموز در ایام نوروز موجب آشنایی بیشتر فرزندان و خانواده های آنان با قوانین ترافیکی شد.

وزیر راه نیز در پاسخ به همان سئوال تصریح کرد: یک درصد از بودجه های دستگاههای مختلف صرف پژوهش در امور حمل و نقل خواهد شد.

رویانیان نیز تاکید کرد: تا کنون پلیس راهنمایی و رانندگی هیچ کمکی به آموزش و پرورش نکرده است اما تلاش ما بر آن است تا آموزش های ترافیکی و راهنمایی و رانندگی را در کتاب های درستی توسعه دهیم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا اضافه کرد: آموزش و پرورش طی نوروز امسال قابلیت پذیرش های اجتماعی دانش آموزان را به اثبات رساند و از آنجا که فضای همکاری بین این دو بخش باز است متون درسی نیز با جدیت بیشتر به این نوع مسائل خواهد پرداخت.

وی یادآور شد: مدارس حاشیه های کشور نیز با آموزش های ترافیکی آشنا خواهند شد.