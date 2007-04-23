قهرمانی زود هنگام پیکان / کار بزرگ اتکا

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر والیبال باشگاه های برتر ایران در حالی روزهای پایانی خود را سپری می کند که با قهرمانی زود هنگام پیکان ، دو تیم گل گهر و سایپا برای کسب جایگاه نایب قهرمانی تلاش می کنند. دو تیمی که هفته بیستم این رقابتها را با شکست پشت سر گذاشتند.

پیکان مدافع عنوان قهرمانی که در دور رفت بازی را در سیرجان به گل گهر واگذار کرده بود با ارائه یک بازی هماهنگ و کم اشتباه با برتری 3 بر صفر به تمام خواسته های خود رسید. کارخانه با استفاده از بهترین نفرات خود در دو گیم اول تیم برتر میدان بود. تعویض های خلیل آزمون ، آوردن عرفان نواز باعث شد این تیم گیم سوم را با برتری محسوسی آغاز کند و در حالیکه 6 امتیاز پیش بود نتوانست از این برتری بهره ببرد و بازهم این تیم با تجربه پیکان بود که با بازی خوب امیرحسینی ، محمد سلیمانی ، پیمان اکبری و دریافت های کم نقص ظریف هم امتیازات عقب افتاده را جبران کرد و هم گیم سوم را پیروز شد تا ضمن انتقام شکست دور رفت ، قهرمانی خود را مسجل کرده و مسافر جام باشگاه های آسیا شود. در تیم گل گهرمحسن عندلیب بهترین چهره بود.

اما جدای قهرمانی پیکان ، شکست سایپا در تهران هم قابل تامل بود. اتکا که پس از چند بازی ضعیف ، دوران افت را پشت سر گذاشته ، با پشتوانه نیروی جوانی و شناخت خوبی که مربی این تیم از بازی سایپا داشت توانست تیم سوم جدول را با شکست بدرقه کند. شاگردان جوان وادی یک روز خوب را گذراند. بازی هماهنگ و کم اشتباه این تیم باعث شد تا ترفندهای موحدی برای سایپا کار ساز نباشد.

در دیگر بازی تهران آذرپیام ارومیه توانست در یک بازی برتر بانک کشاورزی را شکست دهد. اما 3 بازی هم در شهرستانها رقم خورد. در اصفهان ، تربیت بدنی این شهر در ادامه روند روبه رشد خود توانست با ارائه یک بازی هماهنگ و جسورانه استقلال گنبد راشکست دهد. باقری ، شاه زمانی ، پناهی ، کریمی ، ابراهیمی و... یک بازی خوب را به تصویر کشیدند تا سرانجام یک پیروزی شیرین را به نام خود ثبت کنند.

در ارومیه پگاه در روزی که محمود افشار دوست را به دلیل آسیب دیدگی در اختیار نداشت آیدانه چالدران را با شکستی دیگر روانه شهر خود نمود. اما درماهشهر پتروشیمی شکستی دیگر را در کارنامه خود دید. شهنازی در این بازی مساجدی ، عمده غیاثی و خداوردی را روی نیمکت نشاند تا با فراخوانی اشکان درخشان و حضور رحمان داودی در قطر پاسور برابر برق به میدان برود. ضعف دریافت در زمین میزبان و عدم هماهنگی درخشان که از اردوی تیم ملی نوجوانان آمده بود اجازه نداد تا پتروشیمی به خواسته خود برسد. اما برق با توپگیری خوب و بازی عالی پزشکی و زادون تمام امتیازات این بازی را به نام خود نوشت.

در جدول رده بندی پیکان با 39 امتیاز صدرنشین است.

نتایج کامل هفته بیستم لیگ برتر والیبال

* بانک کشاورزی صفر – آذر پیام ارومیه 3 (21 بر25 ، 16بر25 و 20 بر25)

* اتکا تهران 3– سایپا 2 (22 بر25،21 بر25 ، 25 بر22، 25 بر16 و15بر10)

* پیکان 3 – گل گهر صفر(25 بر16 ، 25 بر 16 و 25 بر23)

* تربیت بدنی اصفهان 3 – استقلال گنبدیک (25 بر 22 ، 25 بر16 ، 20 بر25 و 25 بر16 )

* پتروشیمی بندرامام صفر– برق تهران 3 ( 19 بر25 ، 19 بر25 و 34 بر36 )

* پگاه ارومیه – آیدانه چالدران (25 بر21 ، 25 بر18 ،15 بر25 و 25 بر23)