نرخ بیکاری در ایران و کشورهای همسایه

مجله مهر: بالا و پایین رفتن نرخ بیکاری در هر جامعه به علت های مختلفی بستگی دارد. آمارها نشان می‌دهند کشورهای همسایه ایران عملکرد متفاوتی در مهار بیکاری و ایجاد اشتغال داشته‌اند. بررسی ها نشان میدهد نرخ بیکاری در کشور ما طی پنج سال گذشته کمی بیشتر شده با این حال اما به سادگی نمیتوان آن را با هر کشوری مقایسه کرد. چرا که تعریف بیکاری در هر کشور متفاوت بوده و اگر چه دارای فاکتورهای مشترکی است اما برخی نکات غیر مشترک نیز دارد. همسایگان کشورمان ایران نیز کنش های متفاوتی در این باره داشته اند. به طور مثال کشور عراق طی سالهای اخیر به خاطر جنگ با داعش دچار مشکلاتی در این خصوص شد که منجر به افزایش نرخ بیکاری در این کشور شد، اما کشور قطر به خاطر جمعیت کم خود و منابع نفتی فراوان توانسته بیکاری خود را به صفر نزدیک کند. کشور روسیه با افزایش نرخ دستمزد واقعی توانسته نرخ بیکاری را در کشور خود کاهش دهد.

کشور ترکیه اما در ده دهه اخیر با رشد و توسعه صنعت گردشگری در کشور خود توانسته نرخ بیکاری در سرزمین خودش را پایین تر از هر زمان دیگری بیاورد. اما علاوه بر وضعیت بیکاری در کشورهای منطقه، این پدیده در اقتصادهای بزرگ جهان نیز به چشم می‌آید. البته گزارش اخیر ارائه شده از سوی صندوق بین ‌المللی پول نشان می‌دهد کشورهای قدرتمند از نظر اقتصادی در سراسر جهان، وضعیت اشتغالشان در طول پنج سال گذشته، به طور قابل توجهی بهبود یافته است. کشورهایی مانند ژاپن و آلمان، نرخ بیکاری کمتری، حتی در مقایسه با امریکا دارند و این در حالی است که کشورهای ایتالیا و فرانسه، با اینکه کاهش نرخ بیکاری را داشته‌اند، اما باز هم این میزان برای این کشورها بالاست. این نشان میدهد اگر بخش خصوصی در کشور ما ایران فعال تر از قبل شود تا حد زیادی می تواند مشکل بیکاری در کشور را درمان کند.

اینفوگرافی زیر نگاهی به میزان نرخ بیکاری در کشور های همسایه ایران دارد: