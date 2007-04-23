پیگیری تحولات هسته ای ایران با تشکیل کمیته ای ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه اعلام کرد : شورای وزیران کویت درنشستی، تشکیل کمیته ای موسوم به بحران را در پی افزایش تنش میان آمریکا و ایران برسربرنامه هسته ای این کشور تصویب کرد.



روزنامه البیان 25 فروردین نوشته بود : پارلمان کویت برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را درنشست ویژه ای بررسی می کند. به نوشته این روزنامه، یک نماینده کویتی خواستاربرگزاری نشست ویژه پارلمان برای بررسی این مسئله شده است.

"علی الراشد" عضو فراکسیون پارلمانی فعالیت ملی به البیان اعلام کرد: این فراکسیون درخواستی را برای بررسی اوضاع منطقه خلیج(فارس) و آمادگی های دولت کویت دراین زمینه ارائه کرده است. وی گفت: "ما درصدد ارائه درخواستی به دولت کویت برای هماهنگی به منظورتشکیل نشستی قریب الوقوع برای پیگیری این مسئله هستیم".

غربی ها به ویژه آمریکایی ها همچنان با هدف بدبین کردن کشورهای منطقه به ویژه عربی به برنامه هسته ای صلح آمیز ایران از طریق طرح ادعای خطرات نیروگاه اتمی بوشهر برای محیط زیست تلاش می کنند، اما این در حالی است که ایران تا کنون همکاری های سازنده و شفاف خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اثبات صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای خود انجام داده و می دهد وتاکنون هیچ مدرکی که ادعاهای واهی غرب مبنی بر تلاش ایران جهت دستیابی به سلاح هسته ای را نشان دهد، به دست نیامده است.

ایران بارها به کشورهای عربی درباره ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر و صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خود اطمینان داده است و حتی در این چارچوب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفری که به کویت انجام داد؛ بار دیگر بر این مسئله تاکید کرد.

دوشنبه 20 فروردین، "محمد جاسم الصغر" رئیس پارلمان عربی با تاکید بر اینکه ایران کشور دوست است، گفت: پارلمان عربی تلاش می کند تا کنفرانسی با حضور مسئولان ایرانی و عربی در کویت برگزار کند.