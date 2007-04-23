به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر میرجلال الدین کزازی که در همایش " شور و شعور مولانا " در فرهنگسرای دختران سخن می گفت با اشاره به اینکه مولانا در سن 12 سالگی زادگاه خود، سرزمین ایران را ترک کرده است یادآور شد : جلال الدین بلخی هرگز حتی یک بیت شعر به زبان غیرفارسی نسروده و این خود دلیل قاطعی بر ایرانی بودن این شخصیت والاست.

وی با بیان اینکه بسیاری از اندیشمندان در ایالات آمریکا و اروپا آثار مولانا را مورد تحقیق و بررسی قرار می دهند، افزود : ایرانیان باید بیشتر از هر کسی در شناخت این عارف عالیقدر تلاش کنند. سخن از مولانا، سخن از ایران است.

در ادامه همایش مهدیه الهی قشمه ای با اشاره به اینکه سروده های مولانا برخاسته از احادیث نبوی است گفت : تمام شاعران ایران زمین به خصوص مولانا تحت نفوذ فکری قرآن رشد کردند و از این کتاب آسمانی بهره بردند.

وی مولانا را " طیب روحانی ایران زمین " توصیف کرد و افزود : مولانا پیغام رسان صلح و دوستی و یادآور صفات نیک انسانی است که به دست فراموشی سپرده شده است.

این همایش دوم اردیبهشت در فرهنگسرای دختران با ارائه مقالات و تحقیقات دانش آموزان دختر درباره مولانا به کار خود پایان داد.