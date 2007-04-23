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۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۱۶

نایپل نام چهارمین کتاب خود را فاش نکرد

نایپل نام چهارمین کتاب خود را فاش نکرد

" نایپل " نویسنده هندی و برنده سابق نوبل اعلام کرد چهارمین رمان خود را تا پایان امسال در کشور هند منتشر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یک روزنامه اسپانیایی، نایپل نویسنده کتاب های " فضای تاریک " ، " هند" و " تمدنی زخمی " در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد : " کار نویسنده هیچ وقت پایان نمی یابد. من همیشه به نوشتن ادامه خواهم داد. نمی خواهم چیزی را عوض کنم، ولی نوشتن تنها دلخوشی من است."

در این نشست، وقتی از این نویسنده پرسیدند کدام یک از آثارش را دوست دارد در جواب گفت: " نوشتن فرآیند برای پیشرفت نویسنده است و برتر دانستن یک کتاب بر این فرآیند لطمه می زند و همه آنها در نظر من یکی است."

این نویسنده نام کتابی را که قرار است امسال منتشر کند، فاش نکرد.

کد مطلب 474663

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