مشارکت بخش خصوصی باعث ارتقاء مهارت آموزی در جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان، سیدجمیل احمدی با تاکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی در سرمایه گذاری در حوزه مهارت آموزی، اظهار داشت: پرداخت تسهیلات کم بهره و بلند مدت می تواند به عنوان مشوقی مطلوب در راستای توسعه آموزش های مهارتی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه استان مدنظر قرار گیرد.

وی با اشاره به محورهای فعالیت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای کردستان، افزود: این اداره کل در دو بخش دولتی و خصوصی در سطح استان در حال فعالیت می باشد که در بخش دولتی با دارا بودن ۱۶ مرکز چارت دار دولتی و تیم های سیار روستایی، زندان ها، پادگان ها، جوار دانشگاه و صنایع و صنوف سالانه بالغ بر ۱۸ هزار نفر از آموزش های مهارتی در این بخش بهره مند می شوند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان ادامه داد: در بخش خصوصی نیز این اداره کل با اعطای مجوز به ۱۳۴ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در سطح استان سالانه شش هزار نفر از متقاضیان آموزش های مهارتی را تحت پوشش قرار می دهد که جامعه وسیعی در این حوزه را می تواند پشتیبانی کند.

احمدی حمایت همه جانبه بانک های عامل سطح استان را زمینه ساز توسعه آموزش های مهارتی در سطح استان خواند و از آمادگی این اداره کل در راستای ایجاد زمنیه لازم جهت انعقاد تفاهم نامه همکاری بین کانون انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای خبر داد.