روسیه وارد شدن به تنش نظامی با ترکیه را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسکوتایمز، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه، کرملین، روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو به دنبال درگیری با ترکیه در سوریه نیست.

سخنگوی کرملین در عین حال افزوده است که تاکنون تماس‌ها و ارتباطات به صورت مرتبط با مقامات ترکیه در سطوح مختلف از جمله در سطح نظامی همچنان ادامه داشته است.

پسکوف همچنین گفت: روسیه حتی نمی‌خواهد به سناریوی درگیری نظامی با ترکیه فکر کند، اگرچه به همه طرف‌ها نسبت تشدید تنش‌ها در سوریه و به خطر افتادن فرایند شکننده سیاسی هشدار داده است.

اظهارات سخنگوی کاخ کرملین همزمان با ادامه حملات ترکیه علیه مناطق شمال شرق سوریه ایراد شده است.

بسیاری از کشورها ضمن هشدار نسبت به تشدید اوضاع در سوریه، خواستار خویشتنداری ترکیه وتوقف حملات نظامی علیه شمال شرق سوریه شده‌اند.