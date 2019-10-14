به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان عصر دوشنبه در همایش فصلی مدیران شهرداری تهران که در برج میلاد برگزار شد، اظهار کرد: چرخه مدیریتی در شهرداری مدام در حال ارزیابی است و مدیران از بالا رده‌های پایین‌تر را ارزیابی می‌کنند و رده‌های پایین نیز مدیران بالاتر را ارزیابی می‌کنند؛ فرآیند مشخصی برای ارزیابی عملکرد از قبل تدوین شده که به روش جدیدی این کار آغاز شده است.

وی اضافه کرد: در فرآیند ارزیابی عملکرد، ارزیابی سیستمی و غیر فردی جایگزین روش‌های قدیمی و سنتی‌تر شده است.



معاون شهردار تهران با بیان اینکه بررسی شایستگی‌های مدیران هم فرآیندی شده است، گفت: برای شناسایی سطح سازمانی افراد، میزان شایستگی مدیران هم فرآیندی شده و صلاحیت‌های فردی افراد به صورت دقیق رصد می‌شود.

وی افزود: علاوه بر این بعد از ٤٠ سال که از زمان تصویب و اجرای آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران میگذرد، فرآیند بازنگری این آیین‌نانه آغاز و جلسات آن در حال انجام است.

مظاهریان تصریح کرد: امیدواریم که این بازنگری در یک فرآیند زمانی مشخص به نتیجه برسد و شرایط اداری و استخدامی بهتری برای کارکنان شهرداری تهران رقم بخورد.

وی همچنین ریل‌گذاری دو سال پیش روی شهرداری تهران را امری مهم دانست و گفت: بودجه سال آینده باید طی ماه‌های آینده نهایی شود و با توجه به شناختی از میزان درآمدها و هزینه‌های شهری وجود دارد و نیز لحاظ رویکردهای کلی در برنامه سوم توسعه شهر تهران، می‌توانیم برای مسیر دو سال آینده شهرداری، ریل‌گذاری مناسبی را انجام دهیم.

به گفته مظاهریان، حرکت برخواست مردم، توجه به محلات و بهبود عملکردها مهمترین اولویت‌های مدیران شهری در مسیر پیش رو خواهد بود.