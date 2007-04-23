اعلام نتایج اولیه آزمون دستیاری پزشکی در 17 اردیبهشت / رقابت 2 هزار و 29 داوطلب آزمون دستیاری دندانپزشکی در 13 اردیبهشت

کی قباد طاهرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: پس از استخراج نتایج اولیه، کارنامه اولیه داوطلبان به همراه فرم های انتخاب رشته پذیرفته شدگان مرحله اول در روزهای 17 و 18 و 19 اردیبهشت ماه در دانشگاه محل ثبت نام داوطلبان توزیع می شود.
وی یاد آور شد: داوطلبان باید فرم انتخاب رشته - محل را تکمیل کنند و آن را حداکثر تا پایان وقت اداری 21 اردیبهشت به دانشگاه علوم پزشکی محل توزیع کارنامه و فرم انتخاب رشته - محل تحویل دهند و پشت کارنامه خود را ممهور به مهر دانشگاه علوم پزشکی مربوط کنند.
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی تأکید کرد: کلیه داوطلبان صرفاً مجاز به تکمیل اولویتهای یک تا 100 فرم هستند. ظرفیت های نهایی پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی در دفترچه شماره 2 در زمان انتخاب رشته داوطلبان اعلام می شود. سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی در 28 حوزه امتحانی با حضور 15سوم اسفند ماه سال گذشته برگزار شد.
وی همچنین در خصوص بیست و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی خاطرنشان کرد: آزمون بیست و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی 13 اردیبهشت ماه جاری در 8 حوزه امتحانی و با حضور 2 هزار و 29 داوطلب برگزار می شود.
طاهرنژاد یاد آور شد: از میان داوطلبان شرکت کننده در این آزمون یک هزار و 98 نفر زن و 931 نفر مرد هستند.
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