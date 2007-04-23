۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۰۸

در حاشیه جریان بازدید تیم سپاهان ازجشنواره مطبوعات استان اصفهان مطرح شد:

سپاهان العین را می برد/ باخت بازی رفت چیزی از ارزش های سپاهان کم نکرد

اصفهان- خبرگزاری مهر: در حاشیه برگزاری دومین جشنواره مطبوعات استان اصفهان تیم فوتبال سپاهان با حضور کادر فنی از این نمایشگاه بازدید کردند و با استقبال پرشور بازدیدکنندگان و دوستداران فوتبال روبرو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از علاقمندان حاضر در نمایشگاه بازیکنان سپاهان را به تلاش هرچه بیشتر به منظور کسب پیروزی مقابل العین امارت فرا خواندند.

بازدیدکنندگان در گفتگو با کادر فنی و بازیکنان اعلام کردند: تیم سپاهان از لحاظ فنی برتر از العین امارات است و این برتری در دیدار رفت اثبات شده است . شکست سپاهان در ورزشگاه خلیفه امارات هیچ چیز از شایستگی این تیم کم نخواهد کرد بنابراین در بازی برگشت تیم العین باید برای شکستی سنگین مهیا شود.

سیدمهدی سید صالحی در گفتگو با مهر اظهار داشت: تیم سپاهان اکنون نیز شانس مسلم صعود به رقابت های لیگ قهرمانان آسیا است و شکست را جبران می کند زیرا برتر از العین است.

وی با اشاره به اهمیت مطبوعات محلی گفت: مطبوعات تاثیر بسزایی در امر ورزش ایفا می کنند و خوشحالم که روزنامه ها در اصفهان در اطلاع رسانی اتفاقات ورزشی نقش عمده را بر عهده دارند.

تیم فوتبال سپاهان روز چهارشنبه مقابل تیم العین امارات در اصفهان به میدان خواهد رفت.
