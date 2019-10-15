به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی خود در جام جهانی از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز مقابل لهستان صف آرایی کرد و در پایان ۳ بر صفر بازنده شد تا پرونده اش در این مسابقات با شکست بسته شود.

ایگور کولاکوویچ تیم ملی را با ترکیب میلاد عبادی پور، پوریا یلی، امیر حسین اسفندیار، علی شفیعی، مسعود غلامی و محمدرضا حضرت پور روانه زمین کرد.

* ست نخست؛ ۲۵ بر ۱۸ به سود لهستان

لهستان شروع خوبی در ابتدای بازی داشت و نخستین تایم استراحت فنی را با نتیجه ۸ بر ۴ پیروز پشت سر گذاشتند. شاگردان هینن در حمله و دریافت عملکرد بهتری نسبت به ایران داشتند و هرچند ایران در دفاع خوب عمل کرد اما لهستان دومین تایم استراحت فنی را نیز با برتری ۱۶ بر ۱۳ پیروز پشت سر گذاشت. در ادامه سرویس های خوب لهستان نیز باعث افزایش اختلاف امتیاز و برتری ۱۸ بر ۱۳ این تیم شد تا کولاکوویچ تقاضای تایم استراحت دهد. وقفه ایجاد شده تاثیری در روند امتیاز گیری لهستان نداشت و شاگردان هینن اختلاف امتیاز را به عدد ۷ رساندند. در نهایت لهستان با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ ست اول را به سود خود خاتمه داد.

* ست نخست؛ ۲۵ بر ۱۸ به سود لهستان

دو تیم شروع برابری تا امتیاز ۲ داشتند تا اینکه درخشش لئون باعث برتری ۶ بر ۲ لهستان شد. ۴ اختلاف برتری لهستان کولاکوویچ را مجبور به گرفتن تایم استراحت کرد که تاثیری نداشت و نخستین تایم استراحت فنی با نتیجه ۸ بر ۵ به سود لهستان همراه شد. با شروع بازی دفاع خوب یلی و آبشارهای شفیعی بازی را در امتیاز ۸ برابر کرد. بازی تا امتیاز ۹ برابر پیش رفت و در ادامه ایران ۱۰ بر ۹ پیش افتاد تا هینن تقاضای تایم استراحت دهد. همین وقفه یک بار دیگر باعث برتری لهستان شد و در نهایت دومین تایم استراحت فنی با نتیجه ۱۶ بر ۱۳ به سود حریف همراه شد. آبشارهای لهستان اختلاف را افزایش و حساب کار ۲۱ بر ۱۶ به سود لهستان شد تا کولاکوویچ تقاضای تایم استراحت دهد. در نهایت این ست ۲۵ بر ۱۸ به سود لهستان به پایان رسید.

* ست سوم؛ ۲۵ بر ۱۶ به سود لهستان

نمایش خوب شاگردان هینن ادامه داشت و ست سوم را با ۴ اختلاف امتیاز و نتیجه ۴ بر صفر آغاز کردند. نخستین تایم استراحت فنی با نتیجه ۸ بر ۴ به سود لهستان همراه شد. دومین تایم استراحت فنی هم با برتری لهستان همراه شد. لهستان با برتری در حمله، دفاع، دریافت و استفاده از اشتباهات ایران اختلاف امتیاز را افزایش داد و ۱۹ بر ۱۱ به پیشتازی در زمین ادامه داد. در نهایت ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به سود لهستان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روسیه با ۶ قهرمانی پرافتخارترین تیم جام است و برزیل با قهرمانی در جام چهاردهم سومین قهرمانی اش را ثبت کرد و در جایگاه دوم قرار گرفت. آمریکا نیز با دو قهرمانی در رده سوم قرا ردارد.

سعید معروف، جواد کریمی، امیر غفور، پوریا یلی، پوریا فیاضی، فرهاد قائمی، میلاد عبادی‌پور، امیرحسین اسفندیار، علی شفیعی، مسعود غلامی، علی اصغر مجرد، محمدرضا حضرت‌پور و محمدرضا مؤذن ۱۳ بازیکن ایران در چهاردهمین دوره مسابقات جام جهانی بودند. سید محمد موسوی بزرگ ترین غایب ایران در این مسابقات بود که به دلیل خستگی و مشکلات شخصی با موافقت ایگور کولاکوویچ در این مسابقات حضور نداشت.