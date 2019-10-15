انتقاد کویت از سکوت جامعه جهانی در برابر رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، مرزوق الغانم رئیس پارلمان کویت از سکوت جامعه جهانی در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی انتقاد کرد.

وی در جریان سخنرانی خود در یکصد و چهل و یکمین نشست اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) در بلگراد صربستان تصریح کرد: سکوت جامعه جهانی در برابر جنایت علیه ملت‌های منطقه به ویژه مردم فلسطین یأس و ناامیدی آن‌ها را افزایش می‌دهد و این شرایط ممکن است به انفجار اوضاع منجر شود بطوری که هیچکس از پیامدهای آن در امان نباشد.

رئیس مجلس کویت اظهار کرد: اگر سؤال شود که نقض آشکار قوانین بین‌المللی کجا روی می‌دهد، من اطمینان دارم که همه حاضران در وهله نخست، درد و رنج‌های ملت فلسطین و اشغالگری رژیم صهیونیستی به ذهنشان می‌رسد، چرا که این مسأله، قدیمی‌ترین اشغالگری است و بصورت بی وقفه ادامه دارد.

الغانم افزود: اگر کشورهایی مدعی هستند که آنان حامی رژیم اشغالگر نیستند و اقدامات آن را تایید نکرده و ادامه تجاوزاتش را ترغیب نمی کنند، باید به آنها گفت: رژیم غاصب با حمایت کشورهای اندکی دست به این کارها نمی‌زند، بلکه یقین دارد که کشورهای دیگر سکوت کرده، ناتوان هستند و هیچ اقدامی صورت نمی دهند.

رئیس مجلس کویت اظهار کرد: سکوت در اینجا، به معنای بی‌طرفی نیست، بلکه به معنی وکالت‌دادن به رژیمی است که در سایه سکوت جامعه جهانی، گستاخ‌تر می‌شود و به اقدامات خود ادامه می‌دهد.

الغانم در پایان تاکید کرد: شما با این سکوت موجب یأس و ناامیدی، افزایش خشم و غضب، ترویج تروریسم و اشغالگری می‌شوید و تمامی این مسائل ممکن است در نهایت به انفجاری انسانی منجر شود و هیچ‌کس از عواقب و پیامدهای آن در امان نخواهد بود.