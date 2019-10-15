  1. استانها
  2. همدان
۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۸:۱۷

فرمانده انتظامی استان همدان عنوان کرد:

انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر در همدان/کشف ۲۰ کیلو مخدر «گل»

انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر در همدان/کشف ۲۰ کیلو مخدر «گل»

همدان - فرمانده انتظامی استان همدان از انهدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف ۲۰ کیلوگرم مخدر «گل» در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح در تشریح این خبر گفت: کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان موفق شدند در ۲۴ ساعت گذشته یک باند ۴ نفره که اقدام به تهیه و توزیع ماده مخدر گل می کردند را در شهر همدان شناسایی و دستگیر کنند.

وی افزود: اعضای این باند مقدار ۲۰ کیلو مواد مخدر گل را برای توزیع در مناطق مختلف کشور آماده کرده بودند که با هوشیاری و اقدام به موقع ماموران، مواد مخدر کشف و اعضای ۴ نفره آن شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به تخریب بالای ماده مخدر گل نسبت به دیگر مخدرها به جوانان وخانواده ها هشدار داد: نسبت به آسیب های مواد مخدر توجه کافی داشته باشند و هرگونه موارد مشکوک در این خصوص را به پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.

کد مطلب 4747041

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها