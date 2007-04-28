به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در سال گذشته 300 هزار و 900 بسته پستی به ارزش 46 میلیارد و 600 میلیون ریال به خارج از کشور ارسال شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد 3 درصد و از حیث ارزش 9/2 درصد افزایش یافت.

در این مدت بیشترین میزان بسته‌های پستی ارسالی از طریق گمرک امانات پستی تهران صورت گرفت که 6/75 درصد از ارزش کل بسته‌های پستی صادره را به خود اختصاص داد. پس از آن گمرک اصفهان و مشهد به ترتیب با 3/8 درصد و 6/4 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

ارزش متوسط هر بسته پستی صادراتی در سال گذشته 154 هزار و 900 ریال بود که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/0 درصد کاهش یافت. در این مدت 412 هزار و 800 بسته پستی به ارزش 74 میلیارد و 700 میلیون ریال از طریق گمرکات امانات پستی وارد کشور شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد 2 درصد و از حیث ارزش 9/19 درصد افزایش یافت.

بیشترین میزان بسته پستی وارده به لحاظ ارزش از طریق گمرکات امانات پستی تهران، گمرک مشهد و اصفهان وارد کشور شد که به ترتیب 4/76 درصد، 7/6 درصد و 1/5 درصد از ارزش کل بسته‌های پستی وارده را به خود اختصاص دادند. ارزش متوسط هر بسته پستی وارداتی در این مدت 181 هزار ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 4/16 درصد افزایش یافت.