جشنواره فیلم کودک نیازمند یک مکان دائمی است

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز این نشست رضاداد در مورد روند آغاز کار جشنواره در شهر همدان گفت: "از شهریورماه سال گذشته یک تیم حرفه ای به سرپرستی آقای زمردیان مشغول فعالیت شد و قابلیت های استان همدان را شناسایی کرد. مشکل عمده همدان برای میزبانی جشنواره کمبود تعداد سالن و کیفیت صدا، صندلی و کفپوش سینماها بود که با اقدامات انجام شده و تجهیز سالن ها، این مشکلات مرتفع شد. امیدواریم سینماگرانی که با فیلم هایشان به همدان می آیند، از کیفیت صدا و تصویر سالن ها راضی باشند. مراسم افتتاحیه نهم و اختتامیه چهاردهم اردیبهشت در تالار ابن سینا همدان برگزار می شود."

دبیر جشنواره فیلم کودک در مورد تعیین یک مکان ثابت برای برگزاری جشنواره گفت: "امیدوارم جشنواره در همدان به ثبات دائمی برسد و طبق تفاهمنامه ای که بین مهندس جعفری جلوه و استاندار همدان منعقد شده، چهار دوره آینده جشنواره قطعاً در همدان برگزار می شود. سیاست برگزاری جشنواره به این منوال است که با توجه به بین المللی بودن، جشنواره کودک به صورت دائمی در یک شهر برگزار شود."

رضاداد تاکید کرد: "طرح ساخت مجتمع چندسالنی در همدان از جمله اقداماتی است که پیگیر آن هستیم تا به مرحله اجرا درآید و سال آینده در جشنواره کودک مورد استفاده قرار بگیرد. علاوه بر آن زمینی برای ساخت کاخ دائمی جشنواره و یک سالن نمایش اختصاص پیدا کرده و امیدواریم بتوانیم جشنواره کودک را صاحب یک کاخ دائمی و همیشگی کنیم."

وی در مورد ظرفیت های نمایشی جشنواره فیلم کودک همدان گفت: "فیلم ها در شش سالن و در شش نوبت به نمایش درمی آیند و حدود 2400 صندلی گنجایش هر سانس جشنواره است. در مجموع حدود 80 هزار بلیت برای بخش های مختلف جشنواره فیلم کودک امسال در نظر گرفته شده است."

مدیر عامل فارابی ادامه داد: "تعداد 220 فیلم در 15 بخش که شامل هشت بخش رقابتی و هفت بخش غیررقابتی است حضور دارند و از این تعداد 136 فیلم ایرانی و 84 فیلم خارجی از 40 کشور به نمایش درمی آید. دو تقدیر از پوران درخشنده و محمد میرکیانی نویسنده کودک انجام می شود. سانس های آخر شب نیز اختصاص به نمایش آثار منتخب جشنواره فیلم فجر دارد."

رضاداد در مورد سایر برنامه های جنبی جشنواره همدان گفت: "کارگاه آموزش فیلمنامه نویسی توسط کامبوزیا پرتوی، برگزاری نشست های تخصصی، چاپ تمبر یادبود، اجرای موسیقی زنده و تقدیر در روز معلم از آموزگاران نمونه از جمله این برنامه هاست. با همکاری شبکه یک سیما روزانه با اجرای عمو پورنگ از ساعت 15 تا 16 یک ساعت برنامه زنده کودک از همدان اجراء می شود."

مسئول اجرایی جشنواره نیز خاطرنشان کرد: "با توجه به زمینه تاریخی و مردم فرهنگ دوست همدان قطعاً جشنواره با استقبال گسترده مردم رو به رو می شود. با عنایت به درخواست های مکرر مردم شهرهای استان همدان مبنی بر برگزاری جشنواره در این شهرها، برنامه های جشنواره در شهرهای نهاوند، توسیرکان، ملایر و اسدآباد هم برگزار می شود. به کوشش مجید برزگر برنامه ای تحت عنوان "ترنم هنر" با حضور شخصیت های هنری فرهنگی برگزار می شود."