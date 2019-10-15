متکدیان شهر کرمان ساماندهی می شوند/ راه اندازی ۲ کمپ

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی دوشنبه شب در نشست عمومی شورای شهر کرمان از برگزاری نشستی با هدف ساماندهی متکدیان شهر کرمان خبر داد و گفت: بر اساس آمار اعلام شده، تعداد متکدیان خانم بسیار کم بوده و این افراد ساماندهی شده اند؛ متکدیان آقا هم که اکثرا معتاد هستند باید برای ترک به کمپ فرستاده شوند.

علی خدادادی با بیان اینکه خوشبختانه دو کمپ برای بانوان و آقایان که داری مشکل هستند، در حال آماده شدن است، افزود: با راه اندازی این کمپ ها قدم بزرگی در جهت ساماندهی متکدیان برداشته می شود.

وی با تاکید بر اینکه شهرداری کرمان فقط وظیفه جمع آوری متکدیان را برعهده دارد، تاکید کرد: ساماندهی آنها بر عهده ارگان های مربوطه است.

خدادادی افزود: اعلام شده است که یک متکدی بیشتر از ۴۰ بار توسط نیروهای اجرائیات شهرداری جمع آوری شده است ولی اقدامات بعدی برای ساماندهی آنها توسط ارگان های مربوطه انجام نشده و مجددا به سطح شهر برگشته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با همت و همکاری واحدهای مربوطه و اطلاع رسانی رسانه ها شاهد ریشه کن شدن هرچه زودتر این مشکل از سطح شهر کرمان باشیم.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر کرمان ضمن تشکر از شهردار کرمان و سیستم مالی و بودجه شهرداری، گفت: بعد از ۱۰سال، برای اولین بار بودجه وصولی شهرداری در شش ماهه اول سال تحقق پیدا کرده است که از تلاش همه مدیران و نیروهای شهرداری که در مسیر بودجه تلاش می کنند، قدردانی می کنم.

وی گفت: امیدواریم تا پایان سال شاهد تحقق کل بودجه باشیم و این اقدام در سال های آتی نیز ادامه داشته باشد.