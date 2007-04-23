۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۵:۳۸

443 میلیون دلار کالا از بازارچه های مرزی صادر شد

در سال گذشته 443 میلیون و 400 هزار دلار کالا از طریق 28 بازارچه مرزی به خارج از کشور صادر شد که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 7/23 درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: بیشترین میزان صادرات کالا در سال 85 از بازارچه‌های مرزی تمرچین – پیرانشهر، یزدان، پرویزخان صادر شد که به ترتیب 5/20 درصد، 15 درصد و 4/12 درصد از ارزش کل صادرات بازارچه‌ای را به خود اختصاص دادند.

این گزارش می‌افزاید: در این مدت همچنین 6/8 درصد از ارزش کل صادرات بازارچه‌ای از بازارچه میل73، 8/6 درصد از بازارچه قاسم‌رش - سردشت، 8/4 درصد از بازارچه باشماق – مریوان و 2/3 درصد از بازارچه شوشمی صادر شد.

در سال گذشته 8/50 درصد از ارزش کل صادرات بازارچه‌ای از طریق 6 بازارچه هم‌مرز با عراق و 5/29 درصد از طریق 4 بازارچه هم‌مرز با افغانستان صادر شده است.

در سال 1385 صادرات از بازارچه کوهک – سراوان، بوشهر و تمرچین بیشترین افزایش را داشته‌اند، این در حالی است که صادرات از بازارچه مرزی رازی – خوی، بهرام‌آباد، دوغارون، شیخ صله، سیرانبند – بانه، کنگ، سیف سقز و نوردوز با بیشترین کاهش روبرو بود.

کد مطلب 474712

